Bauausschuss befürwortet Balkon am "Spross-Haus" - Ortstermin wegen Parksituation am ...

Mitterteich

30.01.2017

30.01.2017

Mit einer kurzen, aber knackigen Tagesordnung hatte es der Bauausschuss am Monatsende zu tun. So bekommt das sogenannte "Spross-Haus" in der Bahnhofstraße einen neuen Balkon, weil es sich anschließend einfacher vermieten lässt, wie Anni Lang von der Bauverwaltung sagte. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag zu.

2018 bezugsfertig

Keine Dauerparkplätze

Das Haus stand lange leer. Die Stadt ist Besitzerin des Gebäudes, geheizt wird mit Gas. Die Sanierungsarbeiten für das Haus werden im März ausgeschrieben, informierte Bürgermeister Roland Grillmeier. "Wohnraum in Innenstadtnähe zu schaffen, ist das Ziel der Stadt", bekräftigte er. Ab Frühjahr 2018 sollen die beiden Wohnungen mit je über 100 Quadratmeter beziehbar sein, im Erdgeschoss barrierefrei. An möglichen Sanierungskosten nannte der Bürgermeister rund 600 000 Euro.Weiterer Punkt war die Schaffung eines zusätzlichen Behindertenparkplatzes an der AWO-Anlage "Betreutes Wohnen" am Dennerleinplatz. Bürgermeister Roland Grillmeier berichtete von einer entsprechenden Anfrage und wies darauf hin, dass vor der Haustüre schon ein Behindertenparkplatz bestehe. Diese Stellflächen müssten öffentlich nutzbar sein und nicht nur von Mietern der Wohnanlage: "Ein Behindertenparkplatz muss vor allem den Besuchern zur Verfügung stehen." Grillmeier wusste, dass Arbeiterwohlfahrt und die Raiffeisenbank der Ausweisung eines weiteren Behindertenparkplatzes schon zugestimmt hätten.In Wohngebieten, und so sei der Dennerleinplatz zu bewerten, seien extra Stellflächen bislang kaum ausgewiesen worden. Vielmehr parkten Behinderte dort meist auf eigenem Grund und Boden. "Bedarf ist dort vorhanden", bestätigte der Bürgermeister. Behindertenbeauftragte Irmgard Betzl sagte als Gast in der Sitzung, dass ein zweiter Parkplatz ausschließlich Besuchern zur Verfügung stehen müsste. Johann Brandl (SPD) berichtete, dass viele Anwohner des Dennerleinplatzes vor dem "Betreuten Wohnen" parken. Dies sei ein öffentlicher Parkplatz. Eine Stellfläche für Behinderte diene ebenfalls der Öffentlichkeit und gehöre keinesfalls Dauerparkern. Brandl sprach sich dafür aus, dass die Arbeiterwohlfahrt für Bewohner eigene Flächen und somit auch Behindertenparkplätze ausweist. Josef Schwägerl (CSU) sah dies ähnlich.Nach weiteren Diskussionen wurde der Antrag zurückgestellt. Der Bauausschuss will sich vor Ort selber ein Bild machen. Johann Brandl merkte noch an, dass es am Dennerleinplatz im Allgemeinen zu wenige Parkplätze gebe: "Auch darüber sollte mal gesprochen werden."