Politik Mitterteich

21.05.2017

16

0 21.05.201716

Viel Widerstand gibt es gegen die geplanten Stromtrassen, vor allem im oberfränkischen Bereich. Auch das Gebiet der Stadt Mitterteich ist betroffen, wobei Bürgermeister Roland Grillmeier eine Mehrfachbelastung für die Landwirte strikt ablehnt. "Wir haben unsere Argumente vorgebracht, wir müssen abwarten, wie es weitergeht", sagte Grillmeier in der jüngsten Stadtratssitzung. Klagen will die Stadt Mitterteich derzeit nicht.

Bezüglich des Ostbayernrings forderte Grillmeier einmal mehr Kompaktmasten und erinnerte an die abgegebene Resolution. Eine Antwort von Tennet gebe es bislang nicht. In der Diskussion um die Stromtrassen sieht der Bürgermeister noch viel Bewegung, zumal auch der Bauernverband mit seinen Forderungen nach wiederkehrenden Entschädigungen noch mit im Boot sei. Grillmeier freute sich, dass Landwirtschaftsminister Helmut Brunner sich auf die Seite der Landwirte geschlagen habe. Josef Schwägerl (CSU) sagte: "Wenn der Landkreis Wunsiedel gegen die Trasse klagt und Erfolg hätte, dann wäre dies auch für uns positiv." Johann Brandl (SPD) meinte: "Windräder lassen sich bei uns nicht realisieren. Dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen."