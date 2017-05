Politik Mitterteich

01.05.2017

Einblicke in das Unternehmen SM Energy GmbH erhielten die Freien Wähler aus Konnersreuth am Hauptsitz in Mitterteich, Markus Sporrer informierte über die Firmengeschichte und die dazugehörigen Standorte bundesweit. Von der Beratung über Planung und Realisierung, Betreuung berichtete Sporrer: Am Standort Mitterteich werden die Anlagen geplant, ausgearbeitet, umgesetzt und letztendlich mit betreut. "Die Beratung erfolgt schnell, kompetent unkompliziert und unabhängig", heißt es in der Pressemitteilung des Freie Wähler-Ortsverbands.

Lecksuche mit Gaskamera

Die Anlagen werden teils fernüberwacht und schließlich vor Ort gewartet. Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz sowie die komplexen Bauleitverfahren und Baugenehmigungsverfahren werden durch das Unternehmen betreut und begleitet. Wegen der Sicherheit und Steigerung der Erträge, hat man sich bereits 2010 als ein der ersten vier Firmen bundesweit auch eine Gaskamera für Thermographie angeschafft, damit erzielt man eine schnelle Ortung und Visualisierung von Gasleckagen etwa an Biogas- und Industrieanlagen, ebenso an elektrischen Anlagen, sowie bei der Thermographie von Photovoltaikanlagen und der Gebäudethermographie. Wie von Sporrer zu erfahren war, sind im Betrieb und in den zugehörigen Tochterunternehmen derzeit 35 Mitarbeiter beschäftigt. Sporrer merkte an, dass durch die ausgesprochene Energiewende Fördergelder in Erzeugungs-Anlagen und Forschungsprojekte investiert wurden, die letztlich für den Aufbau der Vorreiterrolle Deutschlands auch notwendig waren. Zwischenzeitlich stagnieren bzw. werden die Förderungen zurückgefahren, das heißt, die über 400 000 Beschäftigten in dieser Branche haben mit der Entwicklung auf dem Weltmarkt zu kämpfen. Entgegen diesem Trend ist man bei SM-Energy über ein weiteres stabiles Wachstum sehr froh. Zum Abschluss konnte man die Räumlichkeiten besichtigen, das Labor wo technologische Untersuchen stattfinden, den Leitstand zur Überwachung und Regelung von Biogasanlagen, sowie die verschiedenen Planungen.