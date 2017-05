Politik Mitterteich

08.05.2017

22

0 08.05.201722

"Wir machen eine vorausblickende Kommunalpolitik!" Hochzufrieden mit der Entwicklung der Stadt Mitterteich und dem Wirken seiner Partei zeigte sich der wiedergewählte CSU-Vorsitzende Roland Grillmeier. Er wolle auch weiterhin "kreativ und engagiert für ein attraktives Mitterteich" eintreten.

Visionen entwickeln

Landkreis ist Vorzeigeregion

Roland Grillmeier, seit 18 Jahren an der CSU-Spitze und seit 15 Jahren Bürgermeister, zog bei der Jahresversammlung (wir berichteten) eine äußerst positive Bilanz. "Ich darf erfreut feststellen, Mitterteich hat sich in den vergangenen 15 Jahren erfolgreich verändert." Dies werde auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Die Stadt liege verkehrsgünstig in der Mitte des Stiftlandes, vor Ort säßen aktive und erfolgreiche Unternehmen."Zukunftsweisende Kommunalpolitik bedeutet, die Chancen zu nutzen, die sich bieten, und vorausblickend Projekte anzugehen, die die Stellung der Stadt sichern." Grillmeier zeigte sich überzeugt: "Wir haben in die Zukunft und die Attraktivität unserer Stadt viel investiert, auch dank vieler engagierter Leute, die sich bei uns in der CSU einbringen und weit über den Tellerrand hinausblicken." Mit dazu beigetragen hätten auch die Frauen-Union und die Junge Union. Grillmeier erinnerte an Veranstaltungen des vergangenen Jahres und nannte als Beispiel das Familienfest im Fit- und Fun-Park. Auch beim Weihnachtsmarkt sei die Partei stets mit dabei.Wichtigste Aufgabe ist es laut Grillmeier, sich Gedanken zu machen, wie es in 5, 10 oder 20 Jahren in Mitterteich aussieht. "Wir müssen Visionen entwickeln und schauen, wie wir die Zukunft gestalten können." Besonders im ländlichen Raum sei eine aktive Kommunalpolitik notwendiger als je zuvor. Seit die CSU den Bürgermeister stelle, sei mit großen Maßnahmen das Bild der Stadt und der Dörfer positiv gestaltet worden.Der Ortsvorsitzende zählte viele abgeschlossene Projekte auf und verwies im Ausblick auf die Sanierung des Spross-Hauses und den Abriss der Häuser in der Zanklgartenstraße. Dort soll mit einem Konzept barrierearmes und betreutes Wohnen verwirklicht werden. Auch der Stadtpark soll attraktiver werden. Größtes laufendes Projekt sei die Sanierung der Grundschule mit einem Investitionsvolumen von bis zu 8 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren. Doch nicht nur im baulichen Bereich habe sich die Stadt weiterentwickelt, sondern auch im kulturellen und touristischen Bereich. Grillmeier nannte das Thema Bier und die inzwischen über 20 000 Übernachtungen im Jahr auf dem Campingplatz in Großbüchlberg. "Tragen wir dazu bei, dass die CSU und unsere Arbeit weiter Impulsgeber für die Stadt sind."Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht zeigte sich von der Entwicklung der Stadt Mitterteich und des Landkreises Tirschenreuth begeistert. "Früher war hier das Armenhaus Bayerns zu Hause, heute ist es eine Vorzeigeregion", so Rupprecht. "Respekt, wie sich Mitterteich nach dem Zusammenbruch der Porzellanindustrie entwickelt hat. Ihr könnt stolz sein auf eure Leistungen." Nach Ansicht Rupprechts sei die positive Entwicklung auch ein Verdienst der CSU. "Der Bürgermeister muss den Karren ziehen und das ist hier gegeben." Rupprecht dankte Grillmeier dafür, dass er an der Spitze der Stadt und auch auf Landkreisebene hervorragende Arbeit leiste. Die CSU Mitterteich sieht der Abgeordnete hervorragend aufgestellt.Bundespolitisch sei die CSU ebenfalls die gestaltende Kraft. "Wir als CSU Bayern sind in allen Gremien an vorderster Spitze mit vertreten. Welche Partei aus den Bundesländern kann das schon von sich behaupten?" Obwohl es durchaus Meinungsverschiedenheiten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gebe, sei sie laut Rupprecht die einzige verlässliche und berechenbare Person, die Deutschland in die Zukunft führen könne. "Und eines ist auch klar: Regieren ist anstrengend, aber Opposition ist Ohnmacht."Dankesworte und einen Gutschein von Roland Grillmeier gab es für den ausgeschiedenen JU-Vorsitzenden Andreas Gärtner, der drei Jahre lang die Nachwuchsorganisation in Mitterteich geleitet hatte. Gewählt wurden noch die acht Delegierten zur Kreisversammlung: Roland Grillmeier, Christine Ernstberger, Stefan Grillmeier, Josef Schwägerl, Fabian Weinberger, Daniel Kircher, Irmgard Zintl und Holger Paschedag. Delegierte zur besonderen Kreisverbandsversammlung sind Roland Grillmeier, Reiner Summer, Christine Ernstberger und Josef Schwägerl.