Nach 18 Jahren weiter am Ruder

Politik Mitterteich

07.05.2017

35 Stimmberechtigte waren anwesend und alle votieren für Roland Grillmeier: Bei den Neuwahlen des Mitterteicher CSU-Ortsverbandes gab es einen klaren Vertrauensbeweis für den Vorsitzenden.

Bereits seit 18 Jahren steht Roland Grillmeier an der Spitze des aktuell 107 Mitglieder zählenden Ortsverbandes. Bei der Jahresversammlung am Freitagabend in der "Petersklause" zeichnete Grillmeier ein überaus positives Bild von Mitterteich. Wie in kaum einer anderen Stadt im Landkreis sei vor Ort der Strukturwandel gemeistert worden. Mit dazu beigetragen habe, dass in den 15 Jahren seiner Bürgermeistertätigkeit mehr als 80 Millionen Euro in zahlreiche Projekte investiert wurden. Und dieser Weg soll auch weiter beschritten werden. Grillmeier kündigte an: "Wir werden weiter handeln und aktiv sein."Neben dem Vorsitzenden Roland Grillmeier wurden auch die drei Stellvertreter Christine Ernstberger, Reiner Summer und Holger Paschedag bestätigt. Schatzmeister des CSU-Ortsverbandes ist unverändert Stefan Zeitler, als Schriftführer ist Dieter Ernstberger tätig. Besitzer sind Stefan Grillmeier, Helmut Jobst, Andreas Kempf, Anton Kunz, Stefan Richter, Johannes Schaumberger, Theo Schaumberger, Fabian Weinberger und Ernst Zeitler. Als Kassenprüfer sind Alois Häckl und Hans Rüth im Amt. In die Vorstandschaft kooptiert wurden Kreisbäuerin Irmgard Zintl, Sportstadtverbandsvorsitzender Peter Haibach und Fraktionsvorsitzender Josef Schwägerl. Abgerundet wird die Führungscrew von der Frauen-Union-Vorsitzenden Alexandra Weiß und dem Junge-Union-Vorsitzenden Daniel Kircher. Geschäftsführer ist Hubertus Krämer. (Ausführlicher Bericht folgt)