08.05.2017

Bürgermeister Roland Grillmeier strahlt am Schluss übers ganze Gesicht. Mit der Aufnahme ins Jahresförderprogramm des Sozialministeriums ist die erste Hürde für die Erweiterung der Stiftland-Werkstätten genommen. Ein Schwabe hat großen Anteil daran, dass in der Oberpfalz der Rubel rollt.

Freude in der Werkstatt

Gute Gespräche

(jr) Staatssekretär Johannes Hintersberger war am Freitag in Mitterteich, um sich über das Projekt zu informieren. Und er zeigte sich beeindruckt. Am Ende sagte er zu, dass der Neubau und die Erweiterung der Förderstätte an den Stiftland-Werkstätten St. Elisabeth heuer ins Jahresförderprogramm aufgenommen werden. 18 neue Plätze sollen geschaffen werden.Dies ist Voraussetzung, dass im kommenden Jahr das 2,1 Millionen teure Bauprojekt auch bezuschusst wird. Klar, dass sich Werkstattleiter Josef Fick und KJF-Direktor Josef Eibl über diese Zusage freuten.Derzeit gibt es an der Förderstätte 18 Sollplätze, die von 26 bis 28 Personen besetzt sind. Durch den Neubau soll die gleiche Zahl noch einmal hinzukommen. Die Planungen für das Projekt sind eigentlich abgeschlossen. "Wir könnten gleich beginnen", sagte Fick.Der Werkstattleiter stellte den Gästen, unter denen auch MdB Albert Rupprecht, MdL Tobias Reiß und stellvertretenden Landrat Dr. Alfred Scheidler waren, die Einrichtung vor. Aktuell stehen in der Werkstätte 215 behinderte Mitarbeiter, darunter 26 in der Förderstätte, in Lohn und Arbeit. 65 Leute betreuen sie. Fick machte deutlich: "Wir haben den Spaten schon in der Hand, wir wollen anfangen". Die Einrichtung müsse in die Zukunft blicken, und da sei eine Erweiterung dringend geboten. "Wir brauchen Ihre Unterstützung", meinte er zum Staatssekretär gewandt. Weiter verwies Fick auf die Tatsache hin, dass in der Küche täglich bis zu 1300 Essen ausgeliefert werden. Stützen der Werkstätte seien auch die Wäscherei und die Montagebereiche.Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger machte deutlich, dass er von Papierkram wenig halte, sondern sich am liebsten persönlich ein Bild von der Situation mache. Sein Dank galt allen Mitarbeitern und der Katholischen Jugendfürsorge, die sich der Menschen mit Handicap annehmen. "Dies ist eine Herausforderung für das ganze Haus."Im Anschluss führte Fick die Gäste durch die Werkstätte. Erste Station war die Montage, wo fleißige Mitarbeiter gerade Erst-Hilfe-Kästen für ein bayerisches Automobilunternehmen anfertigten. Hintersberger sprach kurz mit den Mitarbeitern, zeigte sich beeindruckt, ehe es in die Förderstätte ging, wo er sich von den Raumnöten persönlich überzeugte. Direktor Josef Eibl von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) machte deutlich, "dass wir uns für die Menschen mit Handicap einsetzen müssen. Unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen die Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt bringen oder für sie zumindest einen Außenarbeitsplatz schaffen. Dabei dürfen wir aber die Schwerstbehinderten in der Förderstätte nicht vergessen."Gespräche mit der Stadt in Sachen sozialer Wohnungsbau seien erfolgversprechend verlaufen, ohne zu viel verraten zu wollen. Staatssekretär Hintersberger ließ keinen Zweifel daran, "dass bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht." Weiter sagte er, "Inklusion ja, aber nicht als weltanschauliche Ideologie. Wichtig ist immer noch der Mensch." Abschließend sicherte Hintersberger seine Unterstützung beim Neubau zu und löste damit große Freude bei den Verantwortlichen aus.MdL Tobias Reiß sah den Bedarf an der Erweiterung gegeben. Mit der Aufnahme ins Jahresförderprogramm des Sozialministeriums sei die erste Hürde genommen. Der Abgeordnete erinnerte auch daran, dass im vergangenen Jahr das Kloster Waldsassen für den Wohnungsbau für behinderte Menschen den Zuschlag erhalten habe.Klar, dass sich auch Bürgermeister Roland Grillmeier glücklich zeigte, zumal diese Investition den Stellenwert des sozialen Zentrums Stadt Mitterteich weiter stärken wird.