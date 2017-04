Sport Mitterteich

25.04.2017

Großer Jubel bei der ersten Herrenmannschaft des KC 1971 Mitterteich. Mit 20:8 Punkten, und zwei Punkten Vorsprung vor dem SKC Friedenfels, wurden die Kegler Meister der Oberliga und steigen ins Oberhaus der Kegel-Vereinigung Oberfranken/Oberpfalz (KVOO), in die Verbandsoberliga, auf. Entscheidend war der Auswärtssieg am letzten Spieltag in Schwarzenbach, als die Mitterteicher knapp mit 2039:2034 siegten. Der erfolgreichen Mannschaft gehören an: Michael Purucker, Wolfgang Fischer, Ralf Arnold, Thorsten Hawel, Andreas Skrobatz, Torsten Kühn, Norbert Schiener und Werner Bätzl.