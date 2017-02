Sport Mitterteich

08.02.2017

17

0 08.02.201717

Anna Friesinger war nicht dabei. Aber sie hätte ihre helle Freude gehabt, über die jungen Eisschnellläufer. Und die schnellsten kommen aus Amberg.

Gut drei Stunden lang kämpften die Eisschnellläufer der Oberpfälzer Schulen um den Sieg. Insgesamt vier Mannschaftstitel waren zu vergeben. Drei davon holte sich die Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg, einen die gastgebende Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich.Die vier Oberpfalzmeister vertreten den Bezirk bei den Bayerischen Meisterschaften, die traditionell in Inzell ausgetragen werden. Wettkampfleiterin Astrid Hollenbach und Mitterteichs Konrektorin Tanja Zeus leiteten die Wettkämpfe problemlos. Traditionell schwach vertreten waren die Schulen aus dem südlichen Regierungsbezirk.Schon bei der Eröffnung des Bezirksfinales waren Walter Ehrhardt (Regierung der Oberpfalz) und Bürgermeister Roland Grillmeier mit vor Ort und begrüßten die teilnehmenden Kinder. Die Eismeister der Stadt hatten für beste Bedingungen gesorgt, so dass alle Kufenflitzer ideales Eis hatten. Mit eingebunden waren die Sportfachberater des Schulamtsbezirks Tirschenreuth sowie Pensionär Gerhard Wagenknecht, der frühere Bezirksobmann im Eisschnelllauf. In die Wertung flossen jeweils fünf Schüler ein, deren Zeiten addiert wurden. Die Siegerehrung nahm Wettkampfleiterin Astrid Hollenbach gemeinsam mit Konrektorin Tanja Zeus und Bürgermeister Roland Grillmeier vor.Die Ergebnisse im Einzelnen: Jungen AK III : 1. Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg 3:56,13 Minuten, 2. Staatliche Wirtschaftsschule Weiden 4:14,00, 3. Mittelschule Erbendorf 4:43,13. Mädchen AK III : 1. Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg 4:29,55 Minuten, 2. Elly-Heuß-Gymnasium Weiden 4:31,51, 3. Mittelschule Erbendorf 4:46,48.Jungen AK IV : 1. Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg 4,58,70 Minuten, 2. Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich 5:01,51, 3. Realschule im Stiftland Waldsassen 5:26,55. Mädchen AK IV : 1. Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich 6:57,68 Minuten, 2. Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg 7:10,22, 3. Private Montessori-Mittelschule Regensburg 7:49,61.Geehrt wurden zusätzlich noch die Kreismeister des Schulamtsbezirks Tirschenreuth. Jungen AK I : 1. Mittelschule Erbendorf, AK Mädchen III . 1. Mittelschule Erbendorf, Jungen AK IV: 1. Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich und Mädchen AK IV : 1. Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich. Der Lohn der Sieger waren Urkunden und Medaillen. Als Tagesschnellste auf dem Mitterteicher Eis wurden geehrt: In der Altersklasse III Noah Dunham (Amberg) und Franziska Hösl (Weiden), sowie in der AK IV Luis Borowski und Vanessa Wild (beide Amberg).