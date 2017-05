Dankbar für jede helfende Hand

Sport Mitterteich

03.05.2017

4

0 03.05.2017

Nach nur drei Jahren im Amt gab Thorsten Lauber das Zepter beim EHC Stiftland ab. Neuer Vorsitzender ist Joachim Firneis, der eindringlich um jede mögliche Unterstützung wirbt.

Altlasten abgebaut

Wieder am Scheideweg

Aus beruflichen und privaten Gründen trat Thorsten Lauber bei den Neuwahlen nicht mehr an, wie er bei der Jahresversammlung erklärte. Er kündigte an, seinen Nachfolger einarbeiten und unterstützen zu wollen und versprach auch, dem EHC treu zu bleiben. An erster Stelle wolle er aber nicht mehr wirken. Laubers Resümee: "Diese drei Jahre waren ein Gewinn für mich, der EHC wird mir immer im Herzen bleiben."In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Thorsten Lauber an ein erneut turbulentes Vereinsjahr. Der EHC habe weiterhin sehr sparsam arbeiten müssen, um Altlasten abzubauen. "Aber das ist uns gelungen." Sein Dank galt allen Sponsoren und Firmen sowie der Stadt Mitterteich für die Unterstützung. So habe die Stadt dem EHC noch aus der Schleicher-Ära herrührende Eiskosten in Höhe von rund 10 000 Euro erlassen. "Da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen", bekannte Lauber. Erfreulich nannte er, dass man einige neue Sponsoren habe gewinnen können und auch ein Ausrüstervertrag mit günstigen Konditionen an Land gezogen worden sei. Die Eishockeymannschaft sei weiter zusammengewachsen, im Nachwuchsbereich gebe es einigen Zulauf.Zweiter Vorsitzender Peter Wölfel ging umfassend auf das sportliche Geschehen ein. Die vergangene Saison in der Bezirksliga schloss der EHC als Dritter hinter Ingolstadt und Waldkirchen ab. Großes Lob zollte er den EHC-Fans, die stets zur Mannschaft gehalten hätten. Wölfel verhehlte aber nicht, dass er sich eine noch größere Zuschauerzahl bei den Heimspielen wünsche.Weiter geht laut Wölfel der Aufbau im Jugendbereich. Das Nachwuchsteam habe in einigen Testspielen schon vielversprechende Ansätze gezeigt. Umso bedauerlicher sei die Tatsache, dass sowohl Trainer Stefan Wegmann als auch die beiden Jugendtrainer Josef Preuß und Michael Wieland aufgehört haben. Der EHC stehe damit wieder einmal an einem Scheideweg. Wölfels und Laubers Appell an die Mannschaft: "Haltet dem EHC weiterhin die Stange!" Die scheidende Schatzmeisterin Kathrin Nickl berichtete, dass die Heimspiele im Schnitt von rund 100 Zuschauern besucht wurden, den aktuellen Mitgliederstand bezifferte sie auf 179 Personen. Einstimmig wurden sie und die gesamte Vorstandschaft entlastet.Bei den Neuwahlen wurde Joachim Firneis zum neuen Vorsitzenden gewählt (wir berichteten). Als stellvertretender Vorsitzender wurde Peter Wölfel im Amt bestätigt. Zur neuen Schatzmeisterin wurde Petra Wölfel gewählt, Schriftführerin ist Cornelia Rosner. Als Kassenprüfer bleibt Alois Häckl im Amt.Der 33-jährige Joachim Firneis bat um kräftige Unterstützung vonseiten der Mitglieder. "Wir sind für jede helfende Hand dankbar." Er wünschte sich, dass wieder familiäre Verhältnisse beim Verein Einzug halten. "Der EHC muss das Gesprächsthema in Mitterteich sein. Wir müssen öffentlich präsenter sein", betonte Firneis. Als Ziele nannte er den Aufstieg in die Landesliga und ein eigenes Nachwuchsteam im Spielbetrieb.Bürgermeister Roland Grillmeier dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern, dass sie den EHC in einer schwierigen Phase übernahmen. Dem neuen Team wünschte er alles Gute. Grillmeier betonte, dass zu einer Eishalle auch der Eishockeysport gehöre. Im Nachwuchsbereich, so Grillmeier, seien Kooperationen mit anderen Vereinen vorstellbar. Der Bürgermeister sicherte auch künftig die Unterstützung der Stadt zu. Stadtverbandsvorsitzender Peter Haibach dankte dem Vorstand um Thorsten Lauber für das Engagement in einer prekären finanziellen Lage. Viele Hürden seien in dieser Zeit aus dem Weg geräumt worden.