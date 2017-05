Sport Mitterteich

02.05.2017

Rückschlag für den SV Mitterteich im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Nordost: Stürmer Stefan Meisel fällt mit einem Muskelfaserriss für die restlichen drei Saisonspiele aus. Somit könnte es sein, dass der Torjäger bei der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Buch zum letzten Mal das grün-weiße Trikot getragen hat. Stefan Meisel verlässt mit Ablauf der aktuellen Saison den SVM und schließt sich dem Südwest-Landesligisten SpVgg Kaufbeuren an. Meisel ist Lehrer in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) und wohnt in Bad Wörishofen.