27.01.2017

Nach der ersten harten Vorbereitungswoche freuen sich die Landesliga-Kicker des SV Mitterteich auf Matchpraxis. Am Samstag steht das erste Testspiel auf dem Programm.

In Eger gegen FC Rehau

Trainingslager in Prag

Wir stehen vor einer anstrengenden Restrunde, in der es auf Stehvermögen und Kondition ankommen wird. Andreas Lang, Trainer des Landesligisten SV Mitterteich

Seit dem 21. Januar befindet sich Fußball-Landesligist SV Mitterteich in der Vorbereitungsphase auf die restliche Saison. Trainer Andreas Lang legte sein Hauptaugenmerk bisher auf Kraft und Ausdauer. "Wir stehen vor einer anstrengenden Restrunde, in der es auf Stehvermögen und Kondition ankommen wird", ist Lang überzeugt. Erst wenn es die Platzverhältnisse zulassen, will der SV-Coach mit dem Ball trainieren und intensiv am Defensivverhalten arbeiten.Als ersten Testgegner hat Andreas Lang den FC Rehau, Tabellenführer der Kreisliga Nord, verpflichtet. Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen in Eger. Den kompletten Kader, sprich 20 Spieler, will Lang einsetzen. Mit dabei sein wird auch der einzige Neuzugang, Kevin Krassa vom ASV Wunsiedel, der nach einer langen Verletzungspause wieder einsatzfähig ist. Nach gut drei Monaten kehrt Mauricio Göhlert von seinem Auslandsaufenthalt zurück und steht den Stiftländern wieder zur Verfügung. In ihn setzt Lang große Hoffnungen.Getrennt hat sich der SV Mitterteich von Batuhan Yazici, der zu Saisonbeginn vom SV Poppenreuth gekommen war. Allerdings ließ eine schwere Verletzung keinen Einsatz zu. Mit unbekanntem Ziel hat sich Yazici während der Winterpause verabschiedet.Um gut vorbereitet am 25. Februar bei Quelle Fürth in die Restrunde zu starten, hat Lang noch einige Testspiele und ein Trainingslager vom 16. bis 19. Februar in Prag geplant. Am 4. Februar gastiert der SVM bei der SpVgg Bayern Hof, am 11. Februar geht es in Eger gegen die SpVgg Selbitz, am 19. Februar in Hof gegen die SpVgg Oberkotzau und am 22. Februar sind die A-Junioren der SpVgg Bayern Hof der letzte Testgegner.