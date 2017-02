Sport Mitterteich

10.02.2017

Im dritten Testspiel bekommt es der SV Mitterteich mit Ligakonkurrent SpVgg Selbitz zu tun. Gespielt wird am Samstag um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Eger. Wie in den ersten beiden Vorbereitungsspielen gegen den FC Rehau (0:0) und die SpVgg Bayern Hof (1:1) ist für SV-Trainer Andreas Lang das Ergebnis zweitrangig. "Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und beim Liga-Auftakt am 25. Februar bei Quelle Fürth topvorbereitet sind."Acht Jahre war Andreas Lang bei der SpVgg Selbitz als Spieler tätig. Natürlich kennt er die Mannschaft sehr gut. "Das wird erneut ein echter Härtetest für mein Team. Neben der Spielpraxis wird wichtig sein, dass ich sehe, ob sich meine Mannschaft weiterentwickelt hat." Revanchegelüste will Lang nicht aufkommen lassen. In der Punkterunde hatte sein Team zwei Mal das Nachsehen. Zum Saisonauftakt setzte es auf heimischem Gelände eine 1:3-Niederlage, im Rückspiel entschied ein zweifelhafter Strafstoß auf katastrophalem Untergrund die Begegnung zugunsten der Oberfranken.Während der Woche trainierten die Stiftländer auf Kunstrasen und im Fitnessraum. Nun wird bis zum Saisonauftakt am spielerischen und taktischen Bereich gearbeitet. Der Test in Eger steht personell unter keinem guten Stern. Manuel Dürbeck fällt bekanntlich wegen eines Handbruchs länger aus. Das gilt auch für Simon Hecht nach seiner Fußoperation. Die Ausfälle von Kapitän Martin Bächer (Wirbel ausgerenkt), Johannes Heidel (Verletzung am Schienbeinkopf), Lubos Lavicka (krank) und Christian Zettl (privat verhindert) lassen den Kader auf 15 Spieler schrumpfen. Für SV-Trainer Lang ist das aber kein Problem: "Nun müssen eben die Spieler aus der zweiten Reihe ran. Ich hoffe, der eine oder andere nutzt seine Chance."