28.05.2017

Steinmühle. Die SpVgg Wiesau spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga des Fußballkreises Hof-Wunsiedel-Tirschenreuth. Im Relegationsspiel in Steinmühle setzte sich der 14. der abgelaufenen Kreisliga-Serie vor imposanter Zuschauerkulisse klar mit 3:0 gegen den FC Lorenzreuth (2. Kreisklasse Süd) durch. Die Oberfranken müssen derweil hoffen, dass der FC Tirschenreuth oder der FC Rehau den Sprung in die Bezirksliga schafft - dann spielen alle Erstrunden-Verlierer noch einen Platz in der Kreisliga aus.

"Wir sind einfach überglücklich, dass wir den Klassenerhalt im Nachsitzen doch noch geschafft haben", freute sich der scheidende SpVgg-Coach Benny Lauton. Zwar habe seine Truppe nichts geplant, aber eine "kleine Nichtabstiegs-Feier beim Griechen" sei laut Lauton schon noch möglich gewesen.Dabei hatte die Begegnung für die Wiesauer alles andere als plangemäß begonnen. "Wir wollten den FC überraschen und früh draufgehen. Aber wir waren nervös und produzierten Fehler über Fehler", sagte Lauton. In der Tat war der Außenseiter zu Beginn die bessere Mannschaft. Florian Ernst per Kopf (13.) und Markus Walberer aus der Distanz (18.) hätten den FC in Führung bringen können. Wiesau wirkte wahnsinnig nervös und insbesondere Torwart Christian Mötsch überraschte des öfteren die eigenen Mitspieler mit eigenwilligen Slapstick-Einlagen. Erst nach der Trinkpause drehte sich die Begegnung zugunsten der SpVgg. Besonders der agile Marcel Rahn sorgte für brenzlige Situationen im Lorenzreuther Strafraum. Für die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung zeichnete aber Kapitän Timo Hollmann verantwortlich, der ein Solo mit einem wunderschönen Treffer aus 20 Metern krönte (40.).Im zweiten Durchgang boten beide Teams einen den Temperaturen angemessenen Kick. Das 2:0 für Wiesau, als Forte aus dem Gewühl heraus traf, fiel überraschend und entschied die Partie frühzeitig (58.). Lorenzreuth hatte durch Sebastian Fräßdorf (70.) und Ernst (76.) zwar noch gute Einschussmöglichkeiten, ein richtiges Aufbäumen und den unbedingten Siegeswillen ließ die Elf von Trainer Klaus Schinner aber vermissen. So hatte Wiesau wenig Mühe, den Vorsprung zu verwalten. Mit dem Schlusspfiff gelang Andreas Char der dritte Treffer zum Endstand, der die Wiesauer Feierlichkeiten einläutete.StatistikSpVgg Wiesau - FC Lorenzreuth 3:0 (1:0) Tore: 1:0 (40.) Timo Hollmann, 2:0 (58.) Manuel Forte, 3:0 (90.) Andreas Char - SR: Daniel Hofmann (TSV Streitau) - Zuschauer: 699 in Steinmühle