30.01.2017

Die Fußball-"Oldies" haben nichts verlernt! Das stellten die A- und B-Senioren bei den Hallenkreismeister-schaften in Mitterteich unter Beweis. Bei den B-Senioren dominierte der FC Tirschenreuth.

Klarer Dominator bei den Fußball-Hallenkreismeisterschaften der Senioren B (Ü40) im Kreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth war der FC Tirschenreuth, der am Sonntag in der Mitterteicher Mehrzweckhalle alle vier Spiele gewann. Mit Torhüter Huberth Rosner und ihrem "Strategen" Marian Vaclavik hatten die Kreisstädter sehr starke Hallenspieler dabei.Mit respektvollem Abstand folgte der ATS Hof/West, der im Endklassement fünf Punkte auf dem Konto hatte, vor dem FC Vorwärts Röslau mit vier. Mit lediglich drei Unentschieden wurden die Sportfreunde Kondrau Vierter vor dem FC Eintracht Münchberg, der lediglich zwei Punkte auf der Habenseite hatte. Die drei Erstplatzierten haben sich für die Bezirksmeisterschaften am 12. Februar in Hof qualifiziert.Bei den Senioren A (Ü32) behauptete sich ebenso eindeutig die SpVgg Oberkotzau mit einer makellosen Bilanz von zwölf Punkten aus den vier Spielen. Mit sieben Punkten folgte die SG Regnitzlosau/Gattendorf vor dem TSV Waldershof, der fünf Zähler erreichte. Mit vier Punkten wurde der FSV Viktoria Hof Vierter vor dem ATSV Tirschenreuth, der alle vier Spiele verlor. Die Platzierten eins bis vier haben sich für die Bezirksmeisterschaften am 10. Februar in Kronach qualifiziert.ErgebnisseSenioren ATSV Waldershof - ATSV Tirschenreuth 3:0 Viktoria Hof - Regnitzlosau/Gattendorf 2:3 SpVgg Oberkotz. - ATSV Tirschenreuth 3:1 SpVgg Oberkotzau - FSV Viktoria Hof 3:0 Regnitzlosau/Gattendorf - Waldershof 3:3 ATSV Tirschenreuth - FSV Viktoria Hof 3:6 TSV Waldershof - SpVgg Oberkotzau 0:3 ATSV Tirschenreuth - Regnitzlos./Gatt. 0:2 FSV Viktoria Hof - TSV Waldershof 5:5 Regnitzlosau/Gattendorf - Oberkotzau 1:2 1. SpVgg Oberkotzau 4 11:2 12 2. SG Regnitzlosau/Gattendorf 4 9:7 7 3. TSV Waldershof 4 11:11 5 4. FSV Viktoria Hof 4 13:14 4 5. ATSV Tirschenreuth 4 4:14 0Senioren BFC Tirschenreuth - SF Kondrau 2:1 FC Eintr. Münchberg - ATS Hof/West 1:1 SF Kondrau - FC Vorwärts Röslau 3:3 ATS Hof/West - FC Vorwärts Röslau 3:2 FC Tirschenreuth - FCE Münchberg 4:1 SF Kondrau - ATS Hof/West 1:1 FCV Röslau - FC Tirschenreuth 0:2 FC Eintracht Münchberg - SF Kondrau 1:1 ATS Hof/West - FC Tirschenreuth 2:4 FC Vorwärts Röslau - FCE Münchberg 5:2 1. FC Tirschenreuth 4 12:4 12 2. ATS Hof/West 4 7:8 5 3. FC Vorwärts Röslau 4 10:10 4 4. SF Kondrau 4 6:7 3 5. FC Eintracht Münchberg 4 5:11 2