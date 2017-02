Mitterteicher Mädchen Oberpfalzmeister im Eisschnelllauf

Sport Mitterteich

Einen großartigen Erfolg fuhren Mädchen der Otto-Wels-Mittelschule beim Eisschnelllauf-Bezirksfinale der Oberpfälzer Schulen ein, das am Freitag in der Mitterteicher Eissporthalle ausgetragen wurde. In der AK IV siegte das Mädchenquintett Anna Sperer, Diana Bauer, Luzia Flunk, Vanessa Kraus und Denise Gebhard in 6:57,68 Minuten, knapp vor den Mädchen der Franz-Xaver-von Schönwerth-Realschule Amberg und der Montessori-Mittelschule Regensburg. Konrektorin Tanja Zeus (links) und Bürgermeister Roland Grillmeier (rechts) gratulierten Anna Sperer, Diana Bauer, Luzia Flunk, Vanessa Kraus und Denise Gebhard (von links) zum Sieg. Die Mädchen vertreten nun den Bezirk Oberpfalz bei den Bayerischen Meisterschaften in Inzell. (Ausführlicher Bericht über das Bezirksfinale folgt). Bild: jr