Sport Mitterteich

15.02.2017

Von wegen Karriereende: Der routinierte Torjäger Frantisek Nedbaly verlässt den SV Mitterteich und kehrt zu seinem vorherigen Klub zurück.

Der wegen eines Kreuzbandrisses zuletzt pausierende Frantisek Nedbaly schnürt doch noch einmal die Fußballschuhe. Zwar nicht mehr für den Landesligisten SV Mitterteich, dafür für seinen Ex-Verein TSV Thiersheim in der Bezirksliga Oberfranken Ost. "Franz hat uns über das Angebot des TSV informiert. Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt, wegen seines instabilen Knies waren Landesliga-Einsätze aber nicht mehr realistisch", sagte SVM-Vorsitzender Roland Eckert. Der inzwischen 40-jährige Nedbaly werde in Thiersheim an der Seite von Trainer-Urgestein Roman Pribyl perspektivisch ans Trainergeschäft herangeführt. "Franz will zukünftig als Trainer arbeiten, da kam dieses Angebot gerade recht. Wir trennen uns absolut einvernehmlich." Neben Nedbaly müssen die Stiftländer zudem auf Andreas Ott (private Gründe) und den an der Hand verletzten Manuel Dürrbeck (wir berichteten) verzichten. Einen Not-Einkauf schließt Eckert aber aus: "Unser Budget ist ausgeschöpft. Unser aktueller Kader kostet Geld, mehr ist nicht drin. Zudem wachsen Spieler, die uns ad hoc weiterhelfen, hier nicht auf den Bäumen."