Sport Mitterteich

09.05.2017

Claudia Preisinger ist in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt worden. Sie steht seit vier Jahren an der Spitze des Kegelsportclubs 1971.

(jr) Damit setzt der KC 1971 auf bewährte Kräfte. Bei der der Jahresversammlung im "Kegelwirt" wurde Preisinger für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Skrobatz. Kassierer bleibt Manfred Haberkorn, Sportwartin ist Dagmar Skrobatz, Schriftführerin Ingrid Müller. Die Kasse prüfen Marion Kreiner sowie Simon Prüll. Pressewart ist Carsten Rohrsetzer. Geleitet wurden die Wahlen von Ehrenvorsitzenden Stefan Kreiner, der bis 2013 über 16 Jahre lang an der Spitze des KC stand. In ihrem Saisonabschlussbericht konnte Sportwartin Dagmar Skrobatz gleich von zwei Meisterschaften der beiden Herrenteams berichten. Die erste Herrenmannschaft steigt in die Verbandsoberliga auf, die zweite Herrenmannschaft in die Verbandsklasse. Weiter waren drei Damenmannschaften im Einsatz, wobei die zweite Mannschaft absteigen muss. Der KC 1971 hofft, dass auch in der neuen Saison wieder fünf Mannschaften antreten werden.