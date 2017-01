Sport Mitterteich

23.01.2017

47

0 23.01.201747

Bei Traumwetter wurden am Samstagvormittag die 57 Teilnehmer der Oberpfalzmeisterschaften im Skilanglauf und am Nachmittag die 53 Teilnehmer der bayerischen Skilanglaufmeisterschaften der Senioren belohnt. Ausrichter TuS Mitterteich hatte einen anspruchsvollen Fünf-Kilometer- Rundkurs im Großbüchlberger Forst präpariert. Alle Strecken wurden im klassischen Stil gelaufen.

Tagesbestzeit bei der "Bayerischen" der Damen lief über zehn Kilometer Ulla Hornfeck (TSC Carlsgrün) in 41:31,3 Minuten. Bei den Herren waren über 15 Kilometer Ralf Stejskal (SV Bergdorf-Höhn) in 54:28,0 Minuten und Gustav Rauh (FC Wüstenselbitz) in 54:31,4 Minuten die Tagesschnellsten. Altmeister Bernhard Langer (SCMK Hirschau) lief in 54:36,2 Minuten die viertschnellste Zeit.TuS-Präsident Anton Bauernfeind und sein 25-köpfiges Team sorgten für erstklassige Bedingungen. Erstmals nach vier Jahren konnte in Großbüchlberg wieder ein Skilanglauf stattfinden.OberpfalzmeisterschaftSchülerinnen (1,3 km): AK 6: 1. Amelie Thurner (SC Furth im Wald) 12:13,6. AK 8: 1. Marie Wunderlich (WSV Weißenstadt) 7:09,2. AK 9: 1. Johanna Hofmeister (SC Großberg) 6:01,2. AK 10: 1. Antonia Gebhardt (SCMK Hirschau) 6:30,9. AK 11: 1. Katharina Luxi (SC Großberg) 4:42,9. 4 km: AK12: 1. Ella Paul (SCMK Hirschau) 13:32,6. AK 13: 1. Elena Schwanitz (TSV Flossenbürg) 14:50,1. Jugend weiblich (5 km): AK 16: 1. Louisa Brandt (SCMK Hirschau) 21:35,9. AK 17/18: 1. Sophia Scherm (SC Fischen) 17:32,3. Juniorinnen: 19/20: 1. Nadja Langer (SCMK Hirschau) 18:05,0. Damen 21: 1. Isabell Schöberl (SCMK Hirschau) 20:11,9.Schüler (1,3 km): AK 6: 1. Theo Morgott (SC Großberg) 7:30,9. AK 8: 1. Emil Morgott (SC Großberg) 6:03,0,. AK 9: 1. Georg Macharowsky (SC Furth im Wald) 6:32,4. AK 10: 1. Emil Paul (SCMK Hirschau) 4:53,1. AK 11: 1. Louis Franz (SC Furth im Wald) 4:12,6. 4 km: AK 12: 1. Tobias Buschek (SV Furth im Wald) 12:57,0. AK 13: 1. Korbinian Loistl (SC Furth im Wald) 12:59,0. Jugend (10 km): 1.Daniel Koller 42:29,3. Jugend 17/18: 1. Jonas Schröter (SCMK Hirschau) 32:17,7. Junioren 19/20 (15 km): 1. Jonas Frohmader (WSV Weißenstadt) 47:52,7. Herren 21: 1. Jonas Siegel (WSV Schönsee) 50:47,2.Bayerische MeisterschaftDamen 31 (10 km): 1. Ulla Hornfeck (TSC Carlsgrün) 41:31,3. Damen 41: 1. Barbara Mark (RSV Windischeschenbach) 52:56,2. Damen 46: 1. Katrin Höhnel (SC Stadthagen) 45:16,7. 2. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich) 45:27,1. Damen 51: 1. Monika Bauernfeind (TuS Mitterteich) 48:07,2. Damen 61: 1. Angelica Chalupar (VfL Buchloe) 56:13,9.Herren 31 (15 km): 1. Michael Henning (TSV Carlsgrün) 55:48,9. Herren 36: 1. Peter Riedl (TSC Carlsgrün) 54:58,8. Herren 41: 1. Ralf Barocke (TSV Mönchröden 59:46,0. Herren 46: 1. Bernhard Langer (SCMK Hirschau) 54:36,2, Herren 51: 1. Ralf Stejskal (SV Bergdorf-Höhn) 54:28,0. Herren 56: 1. Erwin Haas (RC Allgäu) 54:35,8. Herren 61 (10 kmr): 1. Sepp Eggersberger (SV Waakirchen) 37:52,5, 2. Sepp Mederer (SCMK Hirschau) 39:29,2. Herren 66: 1. Alois Gmeiner (SV Schönkirch) 39:24,0. Herren 71: 1. Günther Klötzer (WSV Weißenstadt) 42:17,0. Herren 76: 1. Walter Hierlmeier (SCMK Hirschau) 44:11,4. Herren 81 : 1. Anton Wartha (Biathlon Stadtsteinach) 53:42,8.