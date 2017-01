Sport Mitterteich

Die knapp 400 Zuschauer des 2. Neujahrscups, zu dem der SV Steinmühle in die Mitterteicher Mehrzweckhalle eingeladen hatte, erlebten spektakulären Hallenzauber mit vielen schönen Toren. Aber auch emotionale und strittige Momenten - so wie Hallenfußball sein sollte - gehörten zu einem gelungenen Turnier. Ganz oben stand letztlich der SV Mitterteich, der im Finale den Bayernligisten SpVgg SV Weiden, der mit einer starken Mannschaft antrat, mit 3:0 entzauberte. Der dritte Platz ging an die Hallenspezialisten des FC Tirschenreuth, die das "kleine Finale" gegen den Vorjahressieger SV Etzenricht mit 3:2 für sich entschied. Insgesamt fielen 107 Tore, im Schnitt nahezu sechs Tore pro Spiel. Die Schiedsrichter Hannes Hörath, Hugo Kraus und Dieter Sagolla musten zwar manch knifflige Aufgabe lösen, zeigten jedoch eine gute Leistung.

Neujahrscup: Ergebnisse Gruppe A



SV Mitterteich - Kondrau 3:0 Wiesau - Etzenricht 2:2 SV Mitterteich - Wiesau 5:0 Etzenricht - Kondrau 5:0 Kondrau - Wiesau 1:6 Etzenricht - SV Mitterteich 1:5



1. SV Mitterteich 13:1 9 2. SV Etzenricht 8:7 4 3. SpVgg Wiesau 8:8 4 4. SF Kondrau 1:14 0



Gruppe B



Weiden - Tirschenreuth 8:1 Steinmühle - ATS Mitterteich 7:0 Weiden - Steinmühle 6:1 ATS Mitterteich - Tirschenreuth 1:6 Tirschenreuth - Steinmühle 2:1 ATS Mitterteich - Weiden 0:12



1. SpVgg SV Weiden 26:2 9 2. FC Tirschenreuth 9:10 6 3. SV Steinmühle 9:8 3 4. ATS Mitterteich 1:25 0



Halbfinale



SV Mitterteich - Tirschenreuth 5:3 Weiden - Etzenricht 4:2



Spiel um Platz 7



Kondrau - ATS Mitterteich 5:0



Spiel um Platz 5



Wiesau - Steinmühle 2:1



Spiel um Platz 3



Tirschenreuth - Etzenricht 3:2



Finale



SV Mitterteich - Weiden 3:0 (kro)

