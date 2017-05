Sport Mitterteich

20.05.2017

Es ist vollbracht! Der SV Mitterteich spielt auch in der kommenden Saison in der Landesliga Nordost. Am letzten Spieltag siegten die Stiftländer daheim 2:0 gegen den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf und vollbrachten das nicht mehr für möglich gehaltene Wunder vom direkten Klassenerhalt.

Weil sowohl der FC Vorwärts Röslau (3:4 bei Erlangen-Bruck) als auch die SpVgg Bayreuth II (1:2 beim ATSV Erlangen) Niederlagen kassierten, sprang die Mannschaft von Trainer Andreas Lang doch noch auf den rettenden 13. Rang. Gemeinsam mit Röslau weist Mitterteich nun 36 Zähler auf, hat den direkten Vergleich gegen die Oberfranken aber für sich entschieden. Und auch da ging es äußerst knapp zu: Der SVM siegte 2:1 in Röslau und unterlag zu Hause 0:1. Dank der Europapokal-Arithmetik mit doppelt zählender Auswärtstreffer dürfen die Mitterteicher nun ihr Gartenfest in eine rauschende Nichtabstiegs-Fete verwandeln. Manuel Dürbeck hatte die Stiftländer im letzten Saisonspiel früh in Führung geschossen (9.). Dem scheidenden Stürmer Stefan Meisel war es letztlich vorbehalten, vier Minuten vor dem Ende den Deckel draufzupacken. Nach dem Schlusspfiff richteten sich die Blicke dann aufs Smartphone, ehe die erlösenden Nachrichten aus Erlangen eintrafen und der Jubel keine Grenzen mehr kannte. (Ausführlicher Bericht folgt)