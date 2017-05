Sport Mitterteich

23.05.2017

Am vergangenen Wochenende fanden die ersten beiden Läufe zum nordbayerischen ADAC-Trial-Pokal auf dem Gelände des MSC Stiftland Mitterteich statt. Die fünf Fahrer des Gastgebers nutzten den Heimvorteil und sicherten sich neun Podestplätze.

Paulus auf Platz zwei

Kathrin Döhla: zwei Siege

Auf dem ehemaligen Bergwerksgelände bei Pfaffenreuth trafen sich die besten Trial-Fahrer aus Nordbayern zum 9. und 10. ADAC-Jugend- und Clubsport-Trial des MSC Stiftland. Beim Trial geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Geschicklichkeit und Körperbeherrschung. In sechs Klassen gingen die Fahrer an den Start, der MSC Stiftland war in fünf vertreten. Insgesamt belegten die MSC-Fahrer neun Podestplätze.In seinem ersten Wettbewerb erreichte Joshua Weiß (12 Jahre) einen guten sechsten Platz. Am Sonntag fuhr er noch einmal sehr konzentriert und belegte Rang acht. Nach seinem Klassenaufstieg in Klasse 5 erreichte Ronald Seer am Samstag Platz 14. Am Sonntag steigerte er sich um einen Platz und wurde 13.Besser lief es für seinen Sohn Luis Seer (17), der in der Klasse 5 Jugend startete und zwei zweite Plätze einfuhr. Felix Polok vom MSC Großhabersdorf, am Samstag Dritter, sicherte sich am Sonntag den Tagessieg. Der Sieger vom Samstag, Joshua Arnold, holte sich mit einer 0er-Runde zum Schluss noch knapp Rang drei.Auch in der Klasse 4 Jugend sicherte sich die Fahrer des MSC Stiftland weitere Podestplätze. An beiden Tagen gewann Tobias Schmitt (MSC Fränkische Schweiz). Nach den Regenfällen in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Sektionen wegen der rutschigen Bedingungen etwas entschärft. Doch der "Wettergott" hatte ein Einsehen und durch die Sonne trocknete es sehr schnell ab. Vinzenz Paulus (15) startet etwas verhalten in die erste Runde (Platz vier). Er steigerte sich und fuhr in Runde zwei und drei jeweils Nuller-Runden. Doch Schmitt, der nach Runde eins nur einen Strafpunkt hatte, tat es ihm gleich und somit blieb für Paulus Tagesplatz zwei. Aaron Schulz (16) kam mit fünf Strafpunkten aus Runde eins zurück und konnte nicht mehr ins Geschehen um die Podestplätze eingreifen, er wurde Fünfter. Am Sonntag war der Boden richtig griffig. Mit einer "5" in der ersten Runde war der Tag für Paulus gelaufen. Für ihn reichte es noch zu Rang vier. Dritter wurde erneut Philip Driendl, den Aaron Schulz mit einer Nuller-Runde zum Schluss noch abfangen konnte.In der Klasse 3 dominierte Kathrin Döhla (25) vom MSC Stiftland an beiden Tagen. Sie verwies die beiden ehemaligen Klasse-2-Fahrer Jürgen Schmitt und Thomas Piegler, beide MSC Jura Heideck, jeweils auf die Plätze zwei und drei. Einen guten Einstand in die Klasse 3 hatte Maximilian Schicker (17), der nach seinem Klassenaufstieg am Samstag gleich Fünfter wurde. Auch am Sonntag überzeugte er mit Rang sieben.In der Klasse 2 setzte sich am Samstag Maximilian Schulz (25) vor seinem Vereinskameraden Nicolai Widmann (17) durch. Dritter wurde Tim Ammon vor seinem Bruder Jan, beide MSC Großhabersdorf. Am Sonntag dominierte dann Tim Ammon von Anfang an. Mit nur einem Strafpunkt in Runde eins setzte er sich bereits deutlich von Schulz (vier Fehler) ab. Der Dritte kam bereits mit 16 Strafpunkten aus Runde eins zurück. Schulz konnte sich zwar auf einen Fehlerpunkt in Runde zwei steigern, doch in Runde drei kam der Einbruch. Nach seiner Verletzungspause von über sechs Monaten hatte der 25-Jährige noch Konditionsprobleme. Da Tim Ammon in der letzten Runde noch eine 0-Runde fuhr, war der Kampf um den Tagessieg vorzeitig entschieden.