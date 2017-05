Sport Mitterteich

15.05.2017

Steinmühle. Sie galten von Saisonbeginn weg als Favorit auf den Titel und den Aufstieg in die Kreisklasse. Sie dominierten die Liga dann auch erwartungsgemäß und konnten sich am vorletzten Spieltag sogar ein 2:2 gegen den ärgsten Verfolger ATSV Tirschenreuth II leisten. Durch diesen Punktgewinn sicherte sich die "Zweite" des SV Steinmühle souverän die Meisterschaft in der A-Klasse Ost MAK. Mit satten 85 Treffern stellte die Truppe von Daniel Wührl den mit Abstand besten Angriff der Liga. Da auch die Defensive mit lediglich 15 Gegentreffern ligaspitze war, ging der Titel fast zwangsläufig an die Kreisliga-Reserve. Ob sie den Sprung in die Kreisklasse auch wirklich antritt, will der Verein lauf des Internetportals anpfiff.info in den nächsten Wochen erst final entscheiden. Bild: Schrems