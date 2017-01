Sport Mitterteich

20.01.2017

Jubiläum beim TuS Mitterteich: Seit 25 Jahren wird in der Porzellanstadt, wenn auch mit Unterbrechungen, Volleyball gespielt.

Der gebürtige Konnersreuther Siegfried Betzl ist der "Vater und Motor" des Volleyballs beim TuS Mitterteich. Vor 25 Jahren, am 11. Januar 1992, gründete er mit 34 weiteren Interessierten die Sparte Volleyball beim TuS. Und das Besondere ist: Auch nach 25 Jahren steht Betzl immer noch an der Spitze der Sparte - sicherlich ein Phänomen!Und Betzl hat immer wieder neue Ideen. So findet am Montag, 23. Januar, in der Mitterteicher Mehrzweckhalle erstmals ein Trainingsabend unter dem Moto "Volleyball für Jedermann" statt. Jeden Montag ab 19 Uhr sind junge und ältere Interessierte willkommen, mit Spaß und Elan diesen schönen Sport auszuüben - ganz ohne Leistungs- und Ergebnisdruck.Zur Saison 1992/93 meldete der TuS Mitterteich erstmals eine Herrenmannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisliga Oberfranken Ost an. Zwei Jahre später konnte schon der erste Aufstieg in die Bezirksklasse gefeiert werden. In den folgenden Jahren spielte die Mannschaft mit wechselndem Erfolg, ehe die Herren nach der Saison 2009/10 wegen Spielermangels aus dem Spielbetrieb ausscheiden musste.Kontinuierlicher war die Entwicklung bei den Damen, die 1994/95 erstmals den Spielbetrieb aufnahmen. Schnell stellte sich der Erfolg ein, der Aufstieg in die Bezirksklasse folgte schon nach zwei Jahren. Das Damenteam entwickelte sich zu einer Art "Fahrstuhlmannschaft" - für die Kreisliga zu stark, in der Bezirksklasse hatte man jedoch so seine Probleme. In den letzten Jahren gab es auch vereinzelt Spielermangel. Umso erfreulicher ist für den TuS, dass es vor der Saison 2016/17 gelang, eine Spielgemeinschaft mit dem CVJM Arzberg einzugehen, die Oberfranken hatten ähnliche Probleme.Erfreulich ist vor allem die Tatsache, dass zwei Damenmannschaften am Punktspielbetrieb teilnehmen. Die Damen I spielen in der Bezirksklasse und belegen derzeit den vierten Platz, die Damen II sind Tabellenführer in der Kreisliga. Am 11. Februar gastiert übrigens der noch ungeschlagene Tabellenführer der Bezirksklasse, der TuS Neusorg, in der Mitterteicher Mehrzweckhalle.Ein weiteres Ereignis gilt es bereits jetzt vorzumerken: Im Herbst dieses Jahres ist ein großes Volleyballturnier anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sparte vorgesehen. Termin und genauere Details folgen später.