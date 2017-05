Vermischtes Mitterteich

15.05.2017

15

0 15.05.201715

Anfangs lockte die Sonne, doch später setzte wiederholt kräftiger Regen ein - keineswegs optimal waren die Bedingungen beim 9. Inklusionslauf der Lebenshilfe. Mit der Resonanz und der fröhlichen Stimmung waren die Veranstalter am Ende aber sehr zufrieden.

Start mit Böllerschüssen

Verlosung

Neuer Rekord Einen neuen Rekord verzeichneten die Veranstalter des 9. Inklusionslaufs bei der Lauf-Einzelleistung: Der Tirschenreuther Jürgen Steiner, der schon zahlreiche Marathonläufe absolviert hat, bewältigte 42 Runden. Dahinter folgten Klaus Kastner und Wolfgang Wild (beide Firma Schott) mit jeweils 38 Runden. Bei den Damen lief Monika Bauernfeind mit 30 Runden einsam an die Spitze, dahinter platzierte sich Christine Ernstberger mit 24 Runden (beide starteten für den Pfarrgemeinderat). Angela Übelacker (Raiffeisenbank im Stiftland) kam auf 22 Runden. Auf Skatern schaffte Ulf Valentin (TuS Mitterteich) 19 Runden, Gerhard Bauer absolvierte 14 Runden, Harald Zottmeier und Jörg Kappauf kamen auf jeweils 10 Runden. Bei den Menschen mit Handicap lief Milena Wegener 10 Runden, Stefan Krapfl schloss mit 6 Runden ab, Erik Zrenner und Gudrun Guth konnten jeweils 5 Runden vorweisen. Die stärkste Teilnehmergruppe stellte der TuS Mitterteich mit 64 Startern, die meisten Runden (708) absolvierten Mitarbeiter der Firma Schott. (jr)

756 Starter absolvierten insgesamt 5708 Runden. Für jede gelaufene Runde ging ein Euro in den Spendentopf, weshalb sich die Veranstalter am Ende über einen Erlös von 5708 Euro freuten. Das Geld kommt wie üblich den von der Lebenshilfe betreuten Menschen mit Handicap zugute. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten 715 Starter insgesamt 5831 Runden zurückgelegt.Vor dem Start stimmte das Moderatorenduo Margit Ringer (Bayerischer Rundfunk) und Jürgen Meyer (Radio Ramasuri) die Läufer und die Zuschauer mit einem Countdown auf den Lauf ein. Nachdem Dieter Franke und Karl Krasser von den Mitterteicher Schützen Böllerschüsse abgegeben hatten, gab es kein Halten mehr. Alles wollte auf die Strecke. Geübte Sportler ebenso wie Hobbyläufer, Wanderer, Spaziergänger, Inlineskater und Rollerfahrer. Rund 30 Helfer vom TuS Mitterteich sorgten dafür, dass alles reibungslos ablief. TuS-Präsident Anton Bauernfeind und sein organisationserfahrenes Team hatten keinerlei Probleme mit der Abwicklung der Veranstaltung. Eine Runde bestand aus einer 1,2 Kilometer langen Strecke mitten durch die Stadt. Inliner hatten eine 3,3 Kilometer lange Strecke zurückzulegen.Egal ob alt oder jung, behindert oder nichtbehindert, jeder konnte sich am Lauf beteiligen, so schnell oder so langsam, wie er wollte. Stark vertreten waren Vereine aus Mitterteich und Umgebung, neben dem TuS etwa der SV Steinmühle und der Konnersreuther FC Bayern-Fanclub.Doch es drehte sich an dem Tag nicht alles um den Lauf. Wer zwischendurch Konzentrationsvermögen und Zielsicherheit testen wollte, konnte sich am Biathlonstand der Königlich privilegierten Schützengesellschaft am Lichtgewehr versuchen. Strategisches Denken war beim Schachspielen gefragt. Auf der Bühne vor dem Förderzentrum unterhielt eingangs die hauseigene Rhythmusgruppe "Bum Schakalak" Besucher und Teilnehmer, nach dem Lauf spielte die Band "Timeless" auf. Für das leibliche Wohl war mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen gesorgt, viele kleine Gäste freuten sich über das Kinderschminken. Am frühen Abend stand die Siegerehrung (siehe Kasten) an. Den Höhepunkt bildete am Ende noch eine Verlosung. Ein Cabrio-Wochenende gewann Anja Wagner aus Neustadt/WN, ein Digitalradio ging an Jürgen Marx aus Kondrau. Über den Hauptgewinn, über ein Ghost-Fahrrad, freute sich Jürgen Lauterbach aus Mitterteich. Ermittelt wurden die Gewinner von Glücksfee Ronja. 2018 gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern - den 10. Inklusionslauf.