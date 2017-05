Alfred Grillmeier feiert 80. Geburtstag

Vermischtes Mitterteich

Seine berufliche Laufbahn begann der Mitterteicher mit einer Ausbildung bei der früheren örtlichen Maschinenfabrik Schaller, anschließend war er in einem Tirschenreuther Unternehmen beschäftigt. 1966 absolvierte Grillmeier die Meisterprüfung zum Maschinenbauer. Mehr als 30 Jahre lang, bis 1999, arbeitete Grillmeier bei Schott-Rohrglas, ab 1978 als Meister in der Entwicklungswerkstatt.Schon früh kam der Jubilar mit der Politik in Berührung. 1960 trat Alfred Grillmeier der SPD bei, später führte er elf Jahre lang den Ortsvorsitz in Mitterteich. Mitbestimmt hat Grillmeier nicht nur in der Stadtpolitik, denn von 1980 bis 1984 gehörte er auch dem Kreistag an. Für seine Leistungen in der Kommunalpolitik, die ihm stets große Freude bereitet habe, wurde ihm 1993 die Bürgermedaille in Gold verliehen. Hinzu kamen noch zahlreiche weitere Ehrungen für sein ehrenamtliches Engagement."Ja, ich bin zufrieden mit der Arbeit meiner Nachfolger im Rathaus", sagt Alfred Grillmeier, der sich vor 15 Jahren aus der aktiven Politik zurückzog. Dabei bescheinigt der Sozialdemokrat besonders dem CSU-Bürgermeister Roland Grillmeier eine gute Arbeit. "Er macht, was möglich ist und hat dabei immer Mitterteich im Blick."Viel Zeit verbringt Alfred Grillmeier mit seinen Freunden im Arbeitskreis Heimatpflege. Als weiteres Hobby nennt er das Basteln und verweist unter anderem auf ein großes Segelschiff, das er angefertigt hat. Spaß machen ihm auch das Schafkopfspielen und Besuche in den Zoiglwirtschaften der Stadt. Der Jubilar verfolgt noch mit großem Interesse das Geschehen in der Region und ist ein eifriger Leser der Zeitung "Der neue Tag".Verheiratet ist Alfred Grillmeier seit 1959 mit seiner Frau Anneliese . Zu seinem runden Geburtstag gratulieren auch die beiden Kinder Ludwig und Claudia sowie seine sieben Enkelkinder. Gefeiert wird mit der Familie und vielen Freunden, zunächst zu Hause und später im Gasthaus "Finkenstich" in Themenreuth.