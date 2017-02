Vermischtes Mitterteich

17.02.2017

3

0 17.02.2017

Adolf Feuerer ist nicht nur begeisterter Angler. Er sammelt auch die Gerätschaften, die man für diese Art von Fischfang braucht. Vornehmlich alte Sachen und hauptsächlich vom Hersteller "Deutsche Angelgeräte Manufaktur".

99 Prozent D.A.M.

Feine Sammlung

Für jedermann

Öffnungszeiten Die Präsentation dauert bis 12. März und ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, sowie am Samstag von 9 bis 12 und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt am Eröffnungstag ein Euro, danach zwei Euro. (tr)

"Mir gefallen einfach alte Sachen", begründet Feuerer seine Sammelleidenschaft, die sich voll und ganz auf Angelgeräte beschränkt. Zwanzig Jahre sei es her, erklärt der 54-Jährige, dass seine Leidenschaft dafür entflammte. Vom amtierenden Vorsitzenden des Angelvereins Stiftland, Robert Eisenmann sei er mit diesem Virus infiziert worden, als der ihm einmal seine riesige Sammlung zeigte. Viele alte Sachen die Feuerer zusammengetragen hat, bekam er durch Kleinanzeigen im Neuen Tag. Deshalb sind viele Ruten, Rollen, Schnüre und Schwimmer aus der Region. Komplettiert hat er seine Sammlung auf Sammelbörsen.Im Museum zeigt er ab Sonntag seine komplette Sammlung, die etwa 300 Exponate umfasst. Zu 99 Prozent besteht sie aus Gerätschaften des traditionsreichen deutschen Herstellers Deutsche Angelgeräte Manufaktur (D.A.M.). Die Firma wurde 1875 von den Brüdern Oskar und Fritz Ziegenspeck in Berlin mit einem Geschäft für Eisenwaren, Sportartikel und Angelgeräte gegründet. Bald folgte die Eigenproduktion für Angelgeräte und begann 1902 unter dem Namen "Deutsche Angelgeräte Manufaktur" ihren weltweiten Siegeszug. Schon 1892 wurden die Ziegenspeck'schen "Angelgeräthe" prämiert. 1902 begann die industrielle Fertigung und aus der Firma Ziegenspeck wurde die D.A.M. 1909 trat der Kaufmann Otto Kuntze in das Unternehmen ein. Der pflegte Verbindungen bis nach England, Frankreich, Amerika, Rußland und Japan und führte die Marke D.A.M. zu weltweitem Glanz.Feuerer hat eine wirklich feine Sammlung zusammengetragen. Stolz präsentiert er einen fabrikneuen Kescher von circa 1900. Auch die mehrteilige Bambus-Fliegenrute von etwa 1850 bis 1900, mit zwei Spitzen und Erdspeer, musste sich noch nie beim harten Einsatz am Wasser bewähren. Die "Quick" die Stationärrolle, die D.A.M weltweit bekannt machte , hat Feuerer in vielen Variationen dabei. Auch die jährlichen Kataloge, lückenlos bis etwa 1980, gehören dazu.Da es keine offizielle Eröffnung der Präsentation gibt, hat sich Bürgermeister Roland Grillmeier bereits im Vorfeld die Ausstellung, die mit Bannern über die Waldnaabaue vom Landratsamt und Präparaten von fliegenden Fischfeinden von der Fischzucht Beer komplettiert ist, angeschaut. Sein Fazit: "Das ist eine Ausstellung für jedermann, die hervorragend einen Teil der Kultur unserer Region zeigt. Wir sind ja schließlich das Land der 1000 Teiche." Grillmeier geht davon aus, dass diese Ausstellung ein Publikumsmagnet wird. "Es gab bereits sehr viele Anfragen im Vorfeld."