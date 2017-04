Vermischtes Mitterteich

Das Vereinsgelände des ATS Mitterteich an der Großensterzer Straße ist auch heuer wieder Start- und Zielpunkt des Zoigl-Wandertags. Dazu laden die Wanderfreunde am Sonntag, 7. Mai, ein.

Zum fünften Mal schon steigt die beliebte Veranstaltung der Mitterteicher Wanderfreunde. Losgehen können die Teilnehmer von 13 bis 14.30 Uhr. Die kürzere Strecke ist 2,5 Kilometer lang, die längere Strecke 4,2 Kilometer. Die Startgebühr beträgt einen Euro. Zwischen dem ATS-Gelände und mehreren Haltestellen in der Stadt richten die Wanderfreunde einen kostenlosen Shuttleservice ein.Ab 12.30 Uhr fährt das Shuttle alle 30 Minuten. Angesteuert werden der Kindergarten St. Hedwig, der Parkplatz bei der Mitterteicher Tafel, die Bushaltestelle am Unteren Marktplatz, die Sparkasse am Oberen Marktplatz und die Bushaltestelle in der Tirschenreuther Straße. Für musikalische Unterhaltung beim ATS-Heim sorgt Zoiglmusiker Reiner Artmann. Natürlich können sich die Wanderer auch kräftig stärken. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr vorgesehen. Die drei stärksten Gruppen werden mit Preisen belohnt. Gruppenanmeldungen nimmt Wanderfreunde-Vorsitzende Andrea Zinnecker unter Tel. 09632/4109 oder 0171/937 25 14 bis spätestens Freitag, 5. Mai, entgegen.