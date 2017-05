Biberspuren und Popcorn

Vermischtes Mitterteich

Mitterteich/Tirschenreuth. "Eine Nacht im Museum" erlebte die Schulklasse 3b der Grundschule Mitterteich im Tirschenreuther Museumsquartier. Dazu hatte sie viel Interessantes zu berichten: So konnten die Kinder etwa Biberspuren bei der Teichwanderung entdecken oder selbst gemachtes Popcorn essen - schon als Vorgeschmack zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai. Das Basteln von Fischen sowie eine Museumsrallye standen ebenso auf dem Programm. Die Kinder durften dann die Nacht im Museumsquartier Tirschenreuth verbringen und waren begeistert. "Wir kommen sehr gerne wieder!", lautete am Ende der Veranstaltung einstimmig das Fazit der Schulklasse.