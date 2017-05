Vermischtes Mitterteich

Große Freude an der 130 Schüler zählenden Otto-Wels-Mittelschule. Mit einem kurzen Festakt in der Aula ehrten Stadt und Schulamt erfolgreiche Sportler.

Eintritt in die Thermenwelt

(jr) Die fünf Eisläuferinnen wurden Oberpfalzsiegerinnen und belegten bei der Bayerischen in Inzell einen sechsten Platz. Sprichwörtlich den Vogel schossen die zehn Schwimmerinnen ab, die nicht nur Oberpfalzsieger, sondern zusätzlich auch noch Bayerische Meister wurden. Trainerin Tanja Zeus freute sich, dass die Mädels einen weiteren Erfolg in Sachen Eisschnelllauf feiern konnten. Belohnt wurde dies mit einem Pizzaessen durch Bürgermeister Roland Grillmeier. Schwimm-Trainerin Brigitte Pfennig nannte die 6. Klasse der Schule die sportlichste Klasse, die seit Jahren die Schule besucht. Da bleiben Erfolge nicht aus. In den Staffelwettbewerben siegten die Mädels sowohl auf Oberpfalz-, wie auch auf Bayernebene und haben damit ihren Titel verteidigt. "Ich bin stolz auf euch", sagte Pfennig. Denn der Erfolg gelang, obwohl bis auf ein Mädchen keine einem Schwimmverein angehört.Bürgermeister Roland Grillmeier freute sich über die herausragenden sportlichen Erfolge und nannte die Mädels sportliche Aushängeschilder für die Stadt. Sein Dank galt der Schule, durch deren Engagement diese Erfolge erst möglich wurden. Zur Belohnung gibt es für die erfolgreichen Schwimmerinnen eine kostenlose Busfahrt zur Thermenwelt nach Weiden. Schulamtsdirektor Rudolf Kunz meinte: "Ihr habt euch diese Ehrung verdient." Mit der erfolgreichen Teilnahme an den Wettbewerben steigere sich auch das Selbstbewusstsein der Schüler. Der Arbeitskreis "Schule und Sport" gab es für die Schwimmer Badetücher und für die Eisläuferinnen Kapuzenshirts.Rektorin Gisela Kastner zeigte sich glücklich über diese sportlichen Erfolge. Ihr Dank galt den Trainerinnen. Elternbeiratsvorsitzender Thomas Bernreuther erklärte spontan, dass die Eintrittskosten für den Besuch der Thermenwelt übernommen werden und gratulierte namens der Eltern.