Vermischtes Mitterteich

03.05.2017

Der Bauernverband hat eine neue Ehrenkreisbäuerin. Diese hohe Auszeichnung wurde Christa Söllner aus Brand zuteil. Doch auch viele andere verdiente Mitglieder hatten Grund zur Freude.

Nur alle fünf Jahre

Aktive Ortsobmänner:

Ehrung für ehemalige Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner Auch ausgeschiedene Ortsbäuerinnen zeichnete der BBV aus. Für 5 Jahre wurde Marianne Kopp-Schmidt (Kemnath) geehrt, für 10 Jahre Elisabeth Prölss (Krummennab), Monika Frank (Schwarzenbach), Petra Lang (Wildenreuth) und Anne Voit (Rodenzenreuth).



15 Jahre hatte die Aufgabe inne Renate Busch (Atzmannsberg). 25 Jahre im Amt waren Rosa Konrad (Lengenfeld/Tirschenreuth) und Sieglinde Kuhbandner (Neusorg). 30 Jahre tätig waren Ilse Bernreuther (Wildenau) und Sieglinde Ernstberger (Walbenreuth), 35 Jahre Hildegard Kraus (Mähring) und Brigitte Kellner (Helmbrechts)



10 Jahre Ortsobmann war Josef Eckert (Münchenreuth). 15 Jahre übte die Tätigkeit aus Rudolf Schmidt (Bärnau). 20 Jahre trugen die Verantwortung Josef Schrems (Mitterteich), Hans Meier (Hohenwald), Norbert Heining (Schönreuth), Ludwig Schmidt (Liebenstein), Josef Peter (Querenbach) und Josef Selch (Reuth b. Erbendorf/Röthenbach). 25 Jahre im Amt waren Norbert Liedl (Schadenreuth), Herbert Schübel (Groschlattengrün), Leonhard Fütterer (Krummenaab), Lorenz Frank (Neualbenreuth/ Ottengrün/ Wernersreuth).



Geehrt wurden weiter für 30 Jahre Andreas Schultes (Oberwappenöst) und Josef Reichl (Beidl) sowie für 35 Jahre Wilhelm Stahl (Plößberg/ Schönkirch).

Großbüchlberg. Ehre, wem Ehre gebührt! Dem Leitsatz folgend, lud der Bauernverband Tirschenreuth zu einem großen Ehrenabend in die "Petersklause" ein, um Ortsbäuerinnen bzw. Ortsobmänner mit Geschenken, Nadeln und Urkunden auszuzeichnen. Etliche Funktionäre verabschiedete der Bauernverband aus dem langjährigen Dienst.Eine besondere Auszeichnung wurde bei dem Festakt, der alle fünf Jahre stattfindet, Alfred Wolfrum zuteil. Für seine Leistungen erhielt der Matzersreuther die Ehrennadel des Bayerischen Bauernverbandes. Neuer Ehrenortsobmann ist Emmeram Meyer aus Rodenzenreuth. Ilse Schübel aus Groschlattengrün ernannte der BBV zur Ehrenortsbäuerin.In den "Ruhestand" verabschiedete der Bauernverband die ausscheidenden Gründungsmitglieder des Landfrauenchores Monika Ernstberger (Querenbach), Sieglinde Härtl (Wondreb) und Elisabeth Kolb (Redenbach). Verabschiedet wurden auch Karolina Kießwetter aus Muckenthal und Maria Ackermann aus Wondreb, die ebenfalls dem Chor angehörten.Derzeit besteht der Kreisverband Tirschenreuth aus rund 70 Ortsverbänden. In ihrer gemeinsamen Grußrede stellten Kreisobmann Ely Eibisch und Kreisbäuerin Irmgard Zintl, die seit wenigen Tagen auch stellvertretende Bezirksbäuerin ist, die Strukturen vor. Eibisch betonte: "Die Arbeit auf der Ehrenamtsebene ist das Fundament unseres Bauernverbandes."Die Landwirte in der Region seien zuerst mit dem Ausbau der Strom-trassen belastet worden, und dann komme der Rückbau der Freileitungen, fuhr der Sprecher fort. Eibisch prophezeite, dass die geplanten Maßnahmen zur Folge hätten, dass weniger Gelder in die Landwirtschaft fließe. "Mehr denn je ist daher der Einfluss des Bauernverbandes von großer Wichtigkeit", fügte Eibisch hinzu. Eine überaus ernst zu nehmende Aufgabe des BBV sei die Öffentlichkeitsarbeit. Weiter sprach er sich für das Festhalten an erfolgreichen Veranstaltungen aus. Beispielhaft sei der "Tag des Bauernhofes", bei dem Kinder das Leben auf dem Hof miterleben dürften.Für 15 Jahre aktive Tätigkeit als Ortsbäuerin wurden geehrt: Martina Dietz (Großensterz), Rita Gradl (Münchenreuth), Evi Härtl (Liebenstein), Elisabeth Hecht (Griesbach), Ella Kastner (Kulmain), Maria Lorenz (Zwergau-Guttenberg), Heidi Löw (Neualbenreuth), Rita Müller (Pullenreuth), Petra Tretter (Oberwappenöst) und Berta Zintl (Schönhaid). Für 30 Jahre erhielt Rita Baumann (Kastl) eine Auszeichnung15 Jahre Ortsobmann sind: Helmut Anzer (Lochau), Theo Dietz (Großensterz), Karl Götz (Löschwitz), Alfons Grillmeier (Pechbrunn), Matthias Knoth (Wildenreuth), Stefan Koschta (Zinst), Erwin Mayer (Mähring), Hermann Melzner (Kulmain), Jürgen Prölß (Thumsenreuth), Helmut Übelacker (Groppenheim), Matthias Wittmann (Wildenau), Hubert Wölfl (Dippersreuth), Hans Zintl (Schönhaid), Siegfried Zölch (Großklenau). Für 30 Jahre ehrte der Verband Franz Pflaum (Konnersreuth), Michael Bockisch (Trevesen) und Reinhold Kappauf (Hohenhard), für 35 Jahre Josef Schmidtkonz (Griesbach), für 40 Jahre Josef Reichenberger (Waldeck) und für 45 Jahre Alois Zeitler (Thanhausen).