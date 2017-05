Vermischtes Mitterteich

03.05.2017

Große Freude bei den Aktiven der Feuerwehr Mitterteich: Am Samstag gewannen sie die neunte Auflage des Oberpfalz-Cups für Feuerwehren aus dem Regierungsbezirks Oberpfalz in Postbauer-Heng bei Neumarkt. Insgesamt traten 31 Mannschaften an. Mit der Truppe aus Mitterteich war erstmals eine Feuerwehr aus dem Stiftland bei dem mehrstündigen Turnier siegreich.

In der Wettkampfklasse B für die über 30-jährigen Aktiven war Mitterteich nicht zu schlagen. Bürgermeister Roland Grillmeier sowie die beiden Kreisbrandmeister Albert Fröhlich und Dieter Höfer gratulierten am Montag zu diesem herausragenden Erfolg.Es ist laut Kommandant Franz Bauernfeind das erste Mal, dass eine Feuerwehr aus dem Landkreis Tirschenreuth in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb den prächtigen Wanderpokal holen konnte. Jetzt gilt es diesen Titel im kommenden Jahr in Hahnbach bei der 10. Auflage des Wettbewerbs, zu verteidigen.Die Mannschaften traten beim Oberpfalz-Cup auf zwei Bahnen gemäß den internationalen Richtlinien des CTIF an. Es galt so schnell wie möglich und natürlich fehlerfrei einen Löschaufbau von einer gedachten Wasserentnahmestelle über eine Saugleitung zur Tragkraftspritze sowie einer B-Zubringerleitung aufzubauen. Im Anschluss mussten die neun Teamkameraden möglichst schnell einen Staffellauf über 400 Meter bewältigen. Statt des üblichen Stabs übergaben sie ein Strahlrohr an den nächsten Läufer.