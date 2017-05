Vermischtes Mitterteich

Die Schafe trieben davon in der Strömung des Seibertsbachs. Die schnellsten Plastikteile brachten der Grundschule und dem Kindergarten St. Hedwig jeweils eine Spende.

(jr) 400 Plastikschafe waren vom Gewerbeförderverein zu gleichen Teilen für die beiden Kindergärten der Stadt, für den Caritas-Kinderhort und die Grundschule aufgeteilt worden (wir berichteten). Schnellstes Schaf war die Nummer 208 - es gehörte der Grundschule. Zweiter Sieger war die Nummer 16, aus dem "Stall" des Kindergartens St. Hedwig. 102 war dritter Sieger und gehörte einem der Kinder im Städtischen Kinderhaus.Zehn Geldprämien wurden an die Kinder verteilt. Als Belohnung gab es damals für jedes teilnehmende Kind, nach Angaben des Veranstalters kamen 80 Kinder zum Start- und Zielbereich - eine Kugel Eis, die sofort einlösbar war. Nicht unter den Gewinnern ist das Wohnheim St. Benedikt. Die Bewohner erhielten einen Eis-Gutschein im Wert von 50 Euro.Gewerbefördervereins-Vorsitzender Stefan Grillmeier verteilte jetzt 80 Euro an Konrektorin Gabriele Stock von der Grundschule Mitterteich, 50 Euro an Kindergartenleiterin Regina Schiffmann vom Kindergarten St. Hedwig und 40 Euro an Sigrid Eger vom Städtischen Kindergarten. Insgesamt verteilte der Gewerbeförderverein, mit den Eisgutscheinen, 300 Euro, die ausschließlich den Kindern zugute kommen.