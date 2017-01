Vermischtes Mitterteich

18.01.2017

182

1 18.01.2017182

Haben die keine anderen Probleme in Mitterteich? Solche Sprüche waren zum neuesten Zoigl-Zwist immer wieder zu hören. Natürlich gibt es genug andere Themen, aber der Zoigl ist es halt, der viele Mitterteicher so richtig in Wallung bringt und die Emotionen dermaßen überschäumen lässt, dass schon mal Flecken auf Teilen einer lokalpolitischen Fassade zurückbleiben und auch der eine oder andere Missstand an die Oberfläche gespült wird.

Legt er sich jetzt wieder, der Sturm im städtischen Zoigl-Bottich? Nicht unbedingt. Der Vorschlag, die Bronzegestalten der geplanten Zoigl-Skulptur mit Gesichtern bekannter Mitterteicher zu garnieren, provoziert geradezu neue Debatten. Wen sollte man denn nehmen aus der Ahnengalerie berühmter Persönlichkeiten? Oder lieber verdiente noch lebende Personen? Und wer soll die Auswahl treffen? Der Stadtrat, wieder mal in nichtöffentlicher Sitzung? Ein unpolitisches Experten-Gremium? Die Bürger? Oder ein vor Weisheit und Wissen strotzender Facebook-Stammtisch?In sozialen Netzwerken ist übrigens schon mehrfach der Hinweis aufgetaucht, dass nicht nur Männer gerne "zoigln". Absolut richtig! Die Frauenwelt sollte auf keinen Fall diskriminiert werden, nicht dass Alice Schwarzer Mitterteich noch anschwärzt und bundesweit negative Schlagzeilen beschert. Aber die bronzene Skulptur-Dame dann bitte bloß nicht in ein Oberbayern-Dirndl mit zu tiefem Ausschnitt stecken!Und warum müssen es eigentlich stehende Gestalten sein? Zoigl trinkt man eh meistens im Sitzen. Somit ließe sich auch viel leichter ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin darstellen - Mitterteich ist schließlich Vorreiter in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion. Wie schaut es eigentlich mit Zuwanderern aus? Wie viele von ihnen haben sich schon fest in die Mitterteicher Zoigl-Kultur integriert und würden sich ebenfalls freuen, symbolisiert mit Bierkrug am Oberen Marktplatz zu thronen?Weil Mitterteich auch eine stolze Industrietradition hat, sollten um Himmels Willen prächtige Glas- und Porzellanelemente nicht fehlen. Das i-Tüpfelchen wäre dann noch ein klitzekleines Atommüllfässchen ... nein, Schluss! Aus! Jetzt reicht's aber wirklich. Mögen sie vorerst ruhen, die aufgeflammten Diskussionen und die hier keinesfalls bierernst gemeinten Gedankenspiele um die Zoigl-Kunst. Hauptsache, der Zoigl fließt und schmeckt. Prost!