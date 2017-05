Vermischtes Mitterteich

04.05.2017

6

0 04.05.2017

Größere Arbeiten führen die Bayerischen Staatsforsten seit einigen Tagen bei Großbüchlberg durch. Dort werden Waldbestände durchforstet, um sie stabiler gegen Naturereignisse zu machen. Davon sollen auch Erholungssuchende, Wanderer und Skisportler profitieren.

Arbeiten bis Ende Juni

Das Waldgebiet, in dem die Maßnahmen laufen, ist rund 80 Hektar groß. Im Rahmen einer Exkursion wurden Vertreter der Stadt Mitterteich und des TuS Mitterteich sowie Campingplatz-Betreiber Gerhard Lang über die Aktion informiert. Sie und alle Nutzer des Naherholungsgebietes werden um Verständnis für die Maßnahmen gebeten.Gerhard Schneider, Leiter des Forstbetriebs Waldsassen, machte deutlich, dass man die Arbeiten bewusst in die jetzt relativ besucherarme Zeit gelegt habe. Mit der Pflegeaktion wolle man erreichen, dass Naturereignisse so wenig Schaden wie möglich anrichten können. Konkret nannte Schneider Windwurf und Schneebruch. Durch die Mischwuchs-Regulierung, so Schneider weiter, sollen auch sogenannte klimatolerantere Baumarten gefördert werden. Der Forstbetriebsleiter bat vor allem die Nutzer des Campingplatzes, Wanderer und Spaziergänger um Verständnis. Behinderungen im Interesse der Sicherheit seien nicht zu vermeiden. Bis spätestens Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Als weiteres wichtiges Ziel der Aktion nannte Schneider die Optimierung der Skilanglaufloipen des TuS Mitterteich. Dazu werden speziell solche Bäume entnommen, die über eine Vielzahl von dürren Ästen (Totholz) verfügen, die Freizeitsportler und Spaziergänger gefährden.Bei der Durchforstung, die überwiegend maschinell mit Harvestern und Rückezügen vollzogen wird, kommen auch zahlreiche örtliche Kleinselbstwerber zum Einsatz, die ihr Brennholz selbst aufarbeiten dürfen. Für rund 80 Prozent der Arbeiten wurde die Firma Laugwitz aus Mitterteich beauftragt. Revierleiter Wolfgang Pröls und Leo Hartinger nannten noch weitere Details der Ausforstung, die den Erholungswald fit für die kommenden Jahre machen soll.2. Bürgermeister und TuS-Vizepräsident Stefan Grillmeier dankte dem Forstbetrieb Waldsassen für diese Maßnahme, komme sie doch der Bevölkerung und auch den Gästen in der Stadt und der Region zugute. Grillmeier erinnerte dabei an die rund 20 000 jährlichen Übernachtungen auf dem Campingplatz Großbüchlberg. Als Vorteil habe sich der direkte Draht der Stadt und des TuS zum Forstbetrieb und insbesondere zu dessen Leiter Gerhard Schneider erwiesen. Mit einer bayerischen Brotzeit in der TuS-Skihütte endete die Infotour.