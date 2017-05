Hallenfest ein Besuchermagnet

Vermischtes Mitterteich

07.05.2017

Pleußen. Hoch her ging es am Samstagabend beim mittlerweile 17. Hallenfest der Feuerwehr Pleußen. Hunderte überwiegend junge Besucher waren in die Festhalle der Familie Eckert geströmt. Großen Anteil an der tollen Stimmung hatte die sechsköpfige Band "Bassd scho", die schon im Vorjahr für Begeisterung gesorgt hatte. Begleitet von einer imposanten Lichter-Show spielten die Musiker Songs aus den internationalen Charts ebenso wie altbekannte Ballermann-Hits zum Mitsingen. Großer Beliebtheit erfreute sich auch wieder das vor der Halle aufgebaute Bar-Zelt. Festleiter Bernhard Thoma zeigte sich mächtig stolz angesichts der erneut gelungenen Gemeinschaftsleistung der kleinen Dorffeuerwehr. Über 60 Helfer waren den ganzen Abend über und noch bis spät in die Nacht hinein im Einsatz. Unterstützung leistete ein sechsköpfiger Sicherheitsdienst, der Einlasskontrollen vor der Festhalle und dem Bar-Zelt vornahm. Erneut bewährt hat sich der Landkreis-Bus "Dermim board". Drei Linien waren für die jungen Leute eingerichtet worden.