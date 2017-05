Hallenfest mit "Bassd scho"

Vermischtes Mitterteich

Pleußen. Großes Interesse fand vor einigen Tagen wieder das traditionelle Maibaumaufstellen in Pleußen, wozu wie gewohnt die örtliche Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft eingeladen hatten. Schon am kommenden Wochenende wird es erneut rund gehen im oberen Dorf: In der Festhalle von Josef Eckert steigt am Samstag, 6. Mai, zum 17. Mal das Hallenfest der Feuerwehr Pleußen. Einlass ist ab 19 Uhr, das Musikprogramm beginnt um 20.30 Uhr. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr spielt auch heuer wieder die fränkische Stimmungs- und Partyband "Bassd scho". Die sechs Musiker sorgten 2016 für Begeisterung beim Veranstalter und den Besuchern und sollen jetzt erneut einen tollen Abend gestalten. Der Eintrittspreis bleibt unverändert bei 3 Euro. Festleiter Bernhard Thoma und sein bewährtes Team sind stolz, dass die Tradition der Hallenfeste auch heuer fortsetzt werden könne. Am Dienstag begannen die umfangreichen Aufbauarbeiten. So musste die Halle der Familie Eckert komplett ausgeräumt werden, so dass Bühne, Tische und Bänke sowie der Ausschank Platz finden. In einem auf dem Vorplatz aufgebauten Zelt wird die Bar untergebracht, seit jeher ein beliebter Treffpunkt der Partygänger. Zuletzt wird die Festhalle noch weiß-blau geschmückt. Zusammen mit Bernhard Thoma werden am Samstag insgesamt 60 Helfer in verschiedenen Bereichen im Einsatz sein, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Zum Ausschank kommt Festbier der Brauerei Hösl, angeboten werden dazu verschiedene Schmankerl. Engagiert hat die Feuerwehr auch einen Sicherheitsdienst, der sechs Leute abstellt. Parkplätze sind im ganzen Dorf vorhanden und entsprechend ausgeschildert. Weiter weisen die Veranstalter darauf hin, dass der Landkreis-Partybus "Dermimboard" mit drei Linien im Einsatz sein wird. Im Bild Bernhard Thoma (Mitte) mit einem Teil der Helfer bei den Aufbauarbeiten. Bild: jr