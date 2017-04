Vermischtes Mitterteich

"Alles männlich?!" hieß es bei der Schulung über geschlechterreflektierte Jungenarbeit in den Räumen der Lebenshilfe in Mitterteich. Zahlreiche ehren- und hauptamtlich Aktive beteiligten sich an der Kooperationsveranstaltung der kommunalen Jugendarbeit und dem Netzwerk Inklusion. Sebastian Knipper von der Jugendbildungsstätte Windberg berichtete von seinen Erfahrungen bei Jungenfreizeiten und verdeutlichte die Inhalte mit praktischen Übungen. So diskutierten die Teilnehmer zunächst, was sie selbst an sich für eher typisch männlich oder typisch weiblich hielten. Bei der Übung "Geschlechtertausch" stellten zwei Kleingruppen "typisch" weibliches und männliches Verhalten gegenüber, was auf teils witzige Weise Vorurteile beleuchtete.

Beim theoretischen Impuls wurde klar, dass das Hervortreten biologischer Anlagen von Jungs enorm vom sozialen Umfeld geprägt und beeinflusst wird. Knipper verwies hierbei auf die Bedeutung und Herausforderung, die sich dadurch für die Jugendarbeit ergeben. Die Teilnehmer wurden angeregt, Jungs nicht in eine Schublade zu stecken, sondern in ihrer Individualität und Vielfalt zu unterstützen. Die Teilnehmer tauschten Erfahrungen und Sichtweisen aus.Am Freitag, 14. Juli, findet von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe Mitterteich der kostenlose Betreuerimpuls "Typisch Frau?!" für geschlechterreflektierte Arbeit mit Mädchen für ehren- und hauptamtliche Frauen in der Jugendarbeit statt.Anmeldungen bis Donnerstag, 6. Juli, bei Sabine Frank von der kommunalen Jugendarbeit im Landratsamt Tirschenreuth, Telefon 09631/88-284 oder E-Mail: sabine.frank@tirschenreuth.de, sowie im Internet unter www.koja-tir.de