Vermischtes Mitterteich

11.05.2017

6

0 11.05.2017

(jr) 70. Geburtstag feierte Karl-Heinz Ernstberger (links) mit seiner Familie während eines Kurzurlaubs. Jetzt, zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung, überbrachte Roland Grillmeier die Glückwünsche des Stadtrates. Der Bürgermeister verwies auf die 27-jährige Stadtratstätigkeit für die CSU im Stadtrat. 2002 bis 2014 war Ernstberger 2. Bürgermeister. Der Jubilar war 37 Jahre lang Lehrer und Konrektor an der Mädchenrealschule Waldsassen. Als offizielles Geschenk überreichte der Bürgermeister das Stadtwappen aus Granit. Karl-Heinz Ernstberger kündigte an, den Stadtrat zu einer Brotzeit einladen zu wollen, was allgemeinen Beifall fand. Bild: jr