Kennenlernen beim Frühstück

Vermischtes Mitterteich

15.05.2017

17

0 15.05.201717

Als vollen Erfolg werteten die Veranstalter das erste Familienfrühstück im Mehrgenerationenhaus. Zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, aber auch einige Großeltern mit ihren Enkeln waren der Einladung des MGH-Teams, der "Rappelkiste" und der Stadt Mitterteich gefolgt.

Nächstes Treffen am 7. Juni

Fröhlich und lebhaft ging es zu im Marktcafé. Leckere und gesunde Speisenangebote gab es am Frühstücksbuffet, das vom Team des Hauses liebevoll angerichtet wurde. Ob groß oder klein, für jeden war etwas dabei. In ungezwungener Atmosphäre hatten die Erwachsenen Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch von Neuigkeiten.Kinder, die es nicht so lange am Tisch aushielten, wurden in der Spielecke des Marktcafés vom Betreungsteam der "Rappelkiste" liebevoll beschäftigt. Auch hier beim Spielen wurden neue Freundschaften geschlossen.Zu den morgendlichen Gästen gehörte auch Bürgermeister Roland Grillmeier, der sich mit dem MGH-Team unter der Leitung von Gudrun Brill und dem Team der "Rappelkiste" über die gute Resonanz freute. "Damit gibt es in Mitterteich ein weiteres attraktives Angebot für alle Generationen", so Grillmeier über das Familienfrühstück, das zukünftig jeden Monat stattfinden soll.Gudrun Brill bedankte sich bei Roland Grillmeier für die finanzielle Unterstützung seitens der Stadt. Sie hofft, dass das Familienfrühstück weiter an Attraktivität gewinnt und in Anspruch genommen wird.Das nächste Familienfrühstück findet am Mittwoch, 7. Juni, von 9 bis 11.30 Uhr statt, danach jeweils an jedem ersten Mittwoch des Monats. Erwachsene zahlen einen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro, für Kleinkinder ist das Angebot kostenlos. "Kinder, Eltern, Alleinerziehende Mamas und Papas, aber auch Großeltern, Tanten oder Onkel der Kleinen sind herzlich willkommen", betont Gudrun Brill.