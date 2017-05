Kinderhort-Plätze sind schwer gefragt

Vermischtes Mitterteich

25 Kinder werden aktuell im Caritas-Kinderhort betreut. "Wir sind damit voll belegt", zeigt sich Leiterin Janina Hartwich erfreut. Am Maifeiertag konnten sich Besucher bei einem Tag der offenen Tür einen Eindruck von der Hortarbeit verschaffen. Eingebunden in das Programm waren alle sechs Mitarbeiterinnen. Während sich die Kinder an sechs Spielestationen austobten, ließen sich die Eltern die Einrichtung zeigen und genossen Kaffee und Kuchen. Kinderschminken, Glitzertattoos und eine Hüpfburg zogen die Mädchen und Buben in ihren Bann. Janina Hartwich verwies auf eine rege Nachfrage und informierte, dass es aktuell sogar eine Warteliste gibt. Seit 1985 existiert der Caritas-Kinderhort an der Waldsassener Straße. Im Zuge der anstehenden Grundschul-Sanierung mit Neubau wird auch ein neuer Kinderhort geschaffen. Nach dem Umzug sollen dann bis zu 50 Plätze zur Verfügung stehen. Bild: jr