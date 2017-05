Vermischtes Mitterteich

01.05.2017

(jr) Der Schülerjahrgang, der vor 25 Jahren erstmals an den Tisch des Herrn trat, feierte das Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Diesen zelebrierte Stadtpfarrer Anton Witt (rechts). Gefeiert wurde danach in der Ausflugsgaststätte "Petersklause". Für viele war es das erste Wiedersehen nach der Schulentlassung. Deshalb gab es viel zu erzählen. Bild: jr