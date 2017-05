Konfirmation in der Christuskirche

Ein Festtag war der Sonntag für acht junge Christen aus der Region: Pfarrer Martin Schlenk feierte mit ihnen Konfirmation in der Christuskirche. Seine Predigt handelte von den "17 Inches, dem Abstand zwischen Kopf und Herz". Wichtig sei die Gewissheit, "dass Gott dich liebt", so Pfarrer Schlenk. "Lassen wir ihn in unser Herz." Musikalisch wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor, Christine Schlenk (Orgel) und Franka Plößner (Klarinette) umrahmt. Konfirmiert wurden Emilie Berger, Maxim Merkel, Pascal Sommer, Michelle Star, Victoria Valentin (alle Mitterteich), Marita Plößner, Melissa Wild (beide Fuchsmühl) und Hanna Ziegert (Waldsassen).