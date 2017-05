Lieder erfreuen Senioren

Vermischtes Mitterteich

Eine schöne Muttertagsfeier genossen am Sonntag die Senioren im Phönix-Lebenszentrum. Bei Kaffee, Torte oder einem Gläschen Weinschorle wurden sie von Inge Härtl mit Volksliedern unterhalten. Begleitet wurde Härtl von Alois Fischer am Piano und auf dem Akkordeon. Zu hören waren altbekannte Stimmungslieder, die zum Schunkeln, Mitklatschen und Mitsingen anregten. Selbst Senioren, die sonst kaum ein Wort herausbringen, blühten bei Stücken wie dem "Kufsteinlied", dem Lied "Sah ein Knab' ein Röslein steh'n" oder "Rosamunde" regelrecht auf und sangen mit. Nach dem gut eineinhalbstündigen Programm bekamen noch alle Mütter eine Rose überreicht. So mancher Bewohner summte zum Abschied noch "So ein Tag, so wunderschön wie heute, der dürfte nie vergeh'n".