Vermischtes Mitterteich

01.05.2017

2

0 01.05.2017

Das Team hat es wieder geschafft: Beim Finale der Schulen vergangene Woche verteidigten die Schülerinnen aus der Glasstadt den Titel.

Medaille und Bayern-Pulli

In Weiden war das Finalwettbewerb ausgetragen worden. Dazu hatten sich die Mädchen der Altersklasse IV/2 2004-2006 als Bezirkssieger qualifiziert. Hochmotiviert trainierten die Schülerinnen mit ihrer Lehrkraft Brigitte Pfennig mehrmals wöchentlich und sogar in den Ferien. Zehn Schülerinnen der Mittelschule Mitterteich absolvierten in Weiden eine hochklassige Partie in den Staffeldisziplinen 6 mal 25 Meter Freistil, 6 mal 25 Meter Beinschlag, 4 mal 25 Meter Brust und 6 mal 25 Meter Koordination. Mit einer dreiviertel Minute Vorsprung gingen die Schülerinnen auch diesmal in die Endphase des Wettbewerbs. Am Ende des 10-Minuten-Schwimmens war es dann fast eine Minute Vorsprung für die Sportlerinnen.Mit einer Leistungssteigerung von einer halben Minute vom Bezirksfinale zum Landesfinale wurde der Trainingsfleiß der Mädchen honoriert. Sie setzten sich gegen starke Mannschaften von den Mittelschulen Lichtenfels, Thannhausen, Zeil-Sand a. Main und der Privat Volksschule Isar-München durch.Begeistert vom disziplinierten Verhalten ihrer Zöglinge war nicht nur Brigitte Pfennig, sondern auch der Regierungs-Fachberater für Sport in der Oberpfalz, Walter Erhardt. Großes Lob zollten auch die Verantwortlichen der Landessportstelle in München den Mitterteicher Mittelschülerinnen für die erfolgreiche Titelverteidigung. Glücklich nahmen die Bayerischen Meisterinnen bei der Siegerehrung ihren hart verdienten 1. Platz ein und nahmen ihre Medaille und einen Bayernpullover entgegen.An dieser herausragenden Leistung beteiligt waren die Mädchen Diana Bauer, Michelle Kistenpfennig, Vanessa Jentsch, Selina Haberkorn, Emily Fernandez-Diez, Svenja Martin, Anna Sperer, Katharina Richter und die Ersatz-Schwimmerinnen Alina Blohmann und Maike Bartos. Trainiert wurden sie von der Lehrkraft Brigitte Pfennig und beim Wettkampf unterstützt durch Lehrer Leo Fütterer.