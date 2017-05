Mitterteicher Schüler erleben abwechslungsreiche Woche in Berlin

Vermischtes Mitterteich

05.05.2017

8

0 05.05.2017

(exb) Eine erlebnisreiche Woche in der Bundeshauptstadt verbrachten die beiden neunten Klassen der Mittelschule Mitterteich. Auf dem Programm standen das politische, das historische und das kulturelle Berlin. Bei ihrem Besuch im Reichstag saßen die Jugendlichen auf der Zuschauertribüne im Parlamentssaal und erhielten Informationen über Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Bundestages. Anschließend trafen Sie mit Mitarbeitern aus dem Büro des SPD-Abgeordneten Uli Grötsch zusammen, die von der parlamentarischen Arbeit berichteten. Mit einem Besuch der Kuppel endete der Aufenthalt im Reichstag. Im Erlebnismuseum "The Story of Berlin" am Kurfürstendamm bewegten sich die Besucher durch 800 Jahre Berliner Geschichte. Einiges war den Schülern bereits aus dem Geschichtsunterricht vertraut, darunter die Berlinblockade, die Luftbrücke und der Mauerfall. Im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen konnten sie nachvollziehen, wie die DDR-Führung mit politisch Andersdenkenden umging. In der Haftanstalt waren physische Gewalt und psychologische Foltermethoden an der Tagesordnung. Bei einer geführten Streetart-Tour in Friedrichshain und Kreuzberg gab es wahre Schätze der Graffitikunst zu entdecken. Höhepunkt der Tour war die "East Side Gallery", das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer, das mit vielen Kunstwerken verziert ist. Auf einer Stadtrundfahrt besuchten die Jugendlichen noch weitere Sehenswürdigkeiten. Vom Fernsehturm in 203 Metern Höhe konnten sie eine 360-Grad-Rundumsicht auf die Stadt genießen, im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud gab es Begegnungen mit vielen bekannten Persönlichkeiten, im "Berlin Dungeon" erlebten sie spannende und gruselige Momente aus der gefährlichen Vergangenheit Berlins. Tanzvergnügen war im Matrix-Club angesagt, für Begeisterung sorgte die Show der "Blue Man Group" im Bluemax-Theater am Potsdamer Platz. Am Ende der abwechslungsreichen Woche stand fest: Berlin ist eine Reise wert! Im Bild die Schüler mit den beiden Klassenleitern Gisela Kastner (links) und Karlheinz Brand (hinten, Mitte) vor dem Berliner Dom. Bild: exb