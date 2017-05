Vermischtes Mitterteich

(jr) Mit dem Stück "Der Kasperl und der Wäschedieb" endeten die Osteraktionen der Stadtbücherei. Marie-Luise Kaiser (Mitte) erzählte die gut 30-minütige Geschichte so, dass sich die Kinder in die Geschichte hineinversetzen und mitfiebern konnten. Natürlich wurde auch viel gemeinsam gelacht. Frau Kaiser ist Stammgast in der Stadtbücherei und wird im September wieder kommen. Anlässlich der Osteraktion hatten Büchereileiterin Viola Rieß (rechts) und Mitarbeiterin Sandra Schug (links) mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Mehr als 120 Kinder waren in die Bücherei gekommen. Bild: jr