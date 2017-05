Vermischtes Mitterteich

26.05.2017

Mit brachialer Gewalt verschaffte sich ein Einbrecher zwischen Dienstag und Donnerstag Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.



Ein Unbekannter brach zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Donnerstag, 20.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Malzgasse ein. Nachdem der Täter das Türblatt der Zugangstüre ausgehebelt hatte und so in die Wohnung gelangt war, stahl er einen PC, ein Fernsehgerät und Bargeld im Gesamtwert von 1050 Euro. An der Türe entstand ein Schaden von 300 Euro.Die Polizeiinspektion Waldsassen nimmt unter Telefon 09632/849-0 Hinweise entgegen.