Raritäten aus Porzellan

Vermischtes Mitterteich

24.05.2017

24.05.2017

Die Organisatoren sprachen am Ende von einem gelungenen und erlebnisreichen Tag: Trotz einiger anderer Veranstaltungen in der Umgebung zog es am Internationalen Museumstag zahlreiche Besucher ins Mitterteicher Museum.

Die Museums-Verantwortlichen und der Arbeitskreis Heimatpflege haben sich bemüht, einen Blick in die Geschichte einzelner Stücke zu ermöglichen. Dazu zählte etwa altes Porzellan aus der ehemaligen örtlichen Manufaktur Franz Schwagerl. Wer war Schwagerl, wo wohnte und arbeitete er und was fertigte er? Es war es gelungen, Original-Porzellan aus dieser Manufaktur zu bekommen, das der Künstler in seiner Werkstatt in der Großensterzer Straße in Mitterteich vor Jahrzehnten angefertigt hat. Die dafür eigens gestaltete Vitrine fand allgemein Beachtung, vor allem auch deshalb, weil viele Besucher den Namen zwar kannten, aber nicht wussten, was in dieser Werkstatt entstanden war. Ein sogenannter Dachbodenfund war in einer Glasvitrine zu betrachten. Marianne Joswiak, geborene Kutzer (Hausname Zimerol), hatte diesen Fund, Teile einer Puppenstube, dem Museum geschenkt. Als Kind hatte Marianne Joswiak einst damit gespielt.Aber auch sonst war an diesem Museumstag eine große thematische Vielfalt vorhanden. Die Designerin Birgit Schön präsentierte selbst gefertigten Schmuck aus Porzellan. So mancher Besucher hatte sogar den Mut, gewünschten Schmuck selbst herzustellen - natürlich unter Anleitung. Birgit Schön musste an diesem Tag viele Fragen beantworten. Reges Interesse gab es auch an Fimo-Schmuck, präsentiert von Claudia Sollfrank, sowie an der Arbeit der Mitterteicher Schnitzer. Nicole Schuller lud Kinder zum Bemalen von Porzellan-Schmetterlingen ein. Auch sonst konnten sich die Kleinen mit Buntstiften austoben. Die Künstlerfamilie Weingandt stand jedem Besucher Rede und Antwort. Vor allem die antiken Schiffe von Werner Weingandt fanden großes Interesse. Es war zugleich der letzte Tag ihrer umfangreichen Sonderausstellung. Sehr gut angenommen wurde nicht zuletzt das umfangreiche Angebot im Museumscafé, wo es Zoigl, Brotzeiten, Kaffee und leckere Kuchen gab.