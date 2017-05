Vermischtes Mitterteich

17.05.2017

10

0 17.05.201710

Mit leichter Verzögerung startet das Mitterteicher Freibad am Samstag, 20. Mai, in die neue Saison. Die Besucher dürfen sich auf einige Neuerungen freuen.

Das bisher wechselhafte Wetter und auch enorme Investitionen wurden als Gründe genannt, dass es diesmal etwas später losgeht. Bürgermeister Roland Grillmeier sprach bei einem Besuch in dieser Woche von rund 100 000 Euro, die die Stadt vor der Saisoneröffnung ins Bad gesteckt habe.Günther Deinzer vom städtischen Bauamt und Erwin Haselbauer, Stefan Pelz und Stefan Helgert vom Freibad-Team hatten bis zuletzt viel zu tun, um die Anlage auf Vordermann zu bringen. Verbesserungs- und Wartungsarbeiten wurden bei der großen Rutsche durchgeführt, im Außen-WC-Bereich wurden neue Fenster und Türen eingebaut. Im Kleinkinderbereich sorgt künftig ein neues Sonnensegel für Schatten, erneuert wurde auch die Zaun-Anlage. Hinzu kamen noch diverse kleinere Arbeiten und Reparaturen, die zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität beitragen sollen - unter anderem gibt es jetzt kostenfrei Wlan.Geöffnet ist das Bad wie gewohnt von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr, montags von 13 bis 20 Uhr. In diesen Zeiträumen stehen den Besuchern insgesamt 2000 Quadratmeter Wasserfläche und eine 5000 Quadratmeter große Liegewiese zur Verfügung. Aufgeheizt wird das Wasser auf 24 Grad. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, Dauer-und Punktekarten können ab sofort bei der Stadt oder ab Samstag an der Freibadkasse erworben werden. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich das Team des Kiosks. Jährlich kommen zwischen 40 000 bis 50 000 Besucher in das Freibad, das vor 41 Jahren eröffnet wurde.