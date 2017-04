Vermischtes Mitterteich

25.04.2017

Als Renner erwies sich am Ostermarktsonntag wieder das Schafrennen des Gewerbefördervereins. Per Radlader wurden Hunderte Plastikschäfchen von der Brücke in der Bahnhofstraße aus in den Seibertsbach gekippt.

In den Tagen davor hatte der Gewerbeverein jeweils 100 Exemplare in den beiden Kindergärten, an der Grundschule und im Wohnheim St. Benedikt verteilt. Die Besitzer der ersten zehn Schafe, die am Ziel im Stadtpark eintrafen, werden mit Gutscheinen belohnt. Für alle Kinder, die beim Start dabei waren, gab es ein Eis - daher herrschte vor Ort dichtes Gedränge. Gewerbeförderverein-Vorsitzender Stefan Grillmeier musste insgesamt 80 Kugeln verteilen.